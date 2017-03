Els turistes podran viure l'experiència de les Falles de València durant tot l'any

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 00:00h

L'Ajuntament de València, a través de la seua Regidoria de Turisme, ha presentat ' Falles Tour ', una ruta turística que posa a l'abast de qualsevol visitant l'experiència de la festivitat de Sant Josep, però de la qual es pot gaudir durant tot l'any.Amb aquesta iniciativa es persegueix que els visitants “coneguen tots els punts de referència: indumentària, pirotècnia i artistes fallers. Així, podran gaudir de les Falles encara que vinguen al mes de novembre o a l’abril. Volem que es queden amb ganes de més i que tornen al març per a conèixer-les ja de primera mà”, segons ha explicat Sandra Gómez, regidora de Turisme i presidenta de la Fundació Turisme València.La ruta es desenvolupa pels llocs més emblemàtics, començant pel balcó de l'Ajuntament, per a continuar amb una visita a un local d'indumentària; després, la plaça de la Mare de Déu els descobreix el lloc on es celebra l'ofrena i en les Torres dels Serrans se'ls situarà en el lloc on es convoca la Crida. Opcionalment es pot visitar el Museu Faller.Cal destacar, segons que ha explicat Sandra Gómez, que també “hem organitzat Taller Experience, que consisteix en el fet que qualsevol visitant va al lloc de treball d'un artista faller, on podrà gaudir durant tres hores de l'experiència de fer un ninot manualment, per la qual cosa podrà endur-se un trosset de València a sa casa”.Falles Tour es realitzarà els dijous a partir de les 9.30 hores i té una duració de quatre hores per a grups de com a màxim 20 persones. El recorregut es realitza en castellà i en anglès, i s'encarregaran del seu desenvolupament diferents operadors. Els qui estiguen interessats a realitzar-lo poden acudir a les Oficines de Turisme de la ciutat o consultar la informació en la pàgina web de Turisme