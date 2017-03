La UV fa una marató en la Vikipèdia per posar en valor les arqueòlogues

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 17:30h

La Universitat de València (UV) ha anunciat a través d’InfoUniversitat que el proper 8 de març, dia internacional de la dona, realitzaran una marató d'arqueòlogues en la Wikipedia, per així posar en valor diversos noms de dones que en aquesta àrea, així com en altres camps, passen desapercebudes, a pesar de la tasca que desenvolupen.En l'article del periòdic de la UV pregunten si es coneixen noms com el de Carmen Aranegui Mila Gil-Mascarell o Matilde Font, potser desconeguts per a molts. Aaquestes són algunes de les arqueòlogues més importants de la Universitat de València, tot i que costa trobar referències d'elles a la Wikipèdia, i en alguns casos és limitada i amb una visió masculina. És per això que en la jornada del 8 de març es vol reparar aquesta mancança, gràcies a la iniciativa del Departament de Prehistòria i Arqueologia, amb les quals es recuperaran algunes de les figures més destacades d’aquest àmbit i es posaran a l’abast de tot el món.La jornada, que es desenvoluparà a la Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà, al Campus de Blasco Ibáñez entre les 10 i les 17 hores, estarà dedicada a realitzar noves entrades d’informació, revisar algunes de les que ja apareixen, corregir i ampliar la informació i fer-ho, a més, amb perspectiva de gènere i un llenguatge correcte. “La idea és que es parle de dones i d’arqueologia, fer soroll perquè hui dia el que no està en la xarxa no existeix”, segons la professora Teresa Orozco.