El curtmetratge 'El somni de la seua vida' afronta la fase de distribució

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 19:30h

Aquest estiu la capital de la Costera va acollir el rodatge del curtmetratge El somni de la teua vida , del director Jaume Bayarri i està basat en un conte de Toni Cucarella. A hores d'ara, el curtmetratge està llest per a la seua projecció, raó per la qual des de la productora La Paella han fet saber que volen acudir a grans festivals tant estatals com internacionals.Ferran Gadea, conegut per la seua feina en l'Alqueria Blanca, és un dels actors que participa en aquesta història que conta com Josep Maria, un home tranquil que viu sol, que col·lecciona codis de barres per participar en el concurs “El somni de la seua vida”. Aleshores, un esdeveniment canvia el seu dia a dia de manera dràstica aconseguint que aquesta ficció ens recorde el Show de Truman, tal com s'explica a la pàgina del curtmetratge.Aquest curt té com a ubicació principal Xàtiva i com a elements destacats la Fira d'Agost d'aquesta ciutat.