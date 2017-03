Renfe revisa les màquines expenedores per evitar nous errors amb el valencià

Divendres, 3 de març de 2017 a les 00:00h

La companyia ferroviària destaca que tota la cartelleria, senyalística, horaris, toponímia i missatges en trens i estacions del País Valencià “es fa per duplicat, en valencià i castellà”

Renfe ha decidit prendre mesures per tal de corregir les seues errades en l'ús de la llengua i així evitar-ne de noves en el futur. Després de la recent queixa d’un usuari sobre el mal ús de la llengua en un text mostrat a la pantalla en el moment d’adquirir un bitllet, La Veu s’ha posat en contacte amb la companyia per tal de conèixer quin ús fa Renfe del valencià.

Leo Part / València



Aquesta setmana la polèmica tornava a sacsejar Renfe. La denúncia d'un usuari al qual li va aparèixer a la pantalla d'una màquina expenedora de bitllets un text que deia que ‘l



“S’estan visionant totes les màquines expenedores –de les estacions de Renfe presents en les tres demarcacions valencianes- per tal de corregir l’error i que no es repetisca en el futur”, asseguren a aquest diari fonts de la companyia, que expliquen que “hi ha màquines en què el text es teleenvia i altres que cal veure màquina a màquina”. En el cas de la queixa del missatge de la màquina expenedora de bitllets de Rodalies, Renfe assenyala que encara no sap si és un “error puntual de transcripció automàtica” o bé es tracta “d’un error d’una persona que ha fet una mala transcripció”, per la qual cosa “s’estan visionant totes les màquines per tal de corregir-ho i que no torne a produir-se en el futur”. A més, les mateixes fonts aclareixen que “aquest missatge, en algunes màquines estava bé i en altres malament”.



En el cas concret de l’errada que va originar la recent polèmica –el mateix president de les Corts Valencianes, Enric Morera, va demanar explicacions a la companyia i va mostrar la seua indignació per aquest fet-, els responsables de Renfe afirmen que “ja s’ha solucionat”. A més, des de la companyia ferroviària s’ha “contestat” Enric Morera i han demanat les corresponent disculpes als usuaris mitjançant Twitter.

Aquesta, però, no ha estat l'única polèmica que ha tingut Renfe com a protagonista. La passada setmana, tal com va denunciar La Veu, el compte oficial @RenfeRodalies va publicar un missatge en què

Aquesta, però, no ha estat l'única polèmica que ha tingut Renfe com a protagonista. La passada setmana, tal com va denunciar La Veu, el compte oficial @RenfeRodalies va publicar un missatge en què qualificava el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, de “catalanista” . Preguntats sobre aquest tema, des de Renfe apunten que “s’han pres les mesures oportunes” pel comentari, el qual lamenten, i que va ser retirat immediatament. “També s’ha iniciat un expedient pels fets”, si bé les mateixes fonts no han concretat si, tal com demanava Compromís al Senat, s’ha apartat la persona responsable del càrrec. Amb tot, Renfe assegura a aquest diari que es donaran totes les explicacions en seu parlamentària sobre aquest fet puntual “que mai havia passat”.



Bilingüisme



El mateix portaveu de Rodalies de Renfe recorda que va ser el passat mes de març de 2016, amb motiu de l’inici de les obres de la línia C6, quan es va engegar un compte a les xarxes -



Justament, preguntat per l’ús actual que la companyia Renfe fa de la nostra llengua al País Valencià, l’empresa subratlla que “tota la cartelleria, la senyalística, tot el que són taulers d’horaris, tots els topònims de les estacions, així com els missatges gravats en els trens per anunciar, per exemple, l’arribada a una estació, es fa per duplicat, en valencià i en castellà” en



“Els missatges pregravats que s’escolten en tots els trens que circulen per les demarcacions de Castelló, València i Alacant, i tota la informació comercial en estacions, Renfe la realitza “tant en castellà com en valencià” com també a Twitter -i en el cas dels trens de llarga distància com l’AVE o l’Euromed- el missatge de benvinguda o arribada a la destinació es fa en valencià, castellà i anglès”, puntualitzen.

