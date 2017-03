Com serà la RTVV d’Empar Marco

Dijous, 2 de març de 2017 a les 17:15h

Tots els periodistes que treballen en la nova radiotelevisió han de tindre la plena competència lingüística



Sixto Ferrero / València.



Aquest dijous, la comissió de la Ràdio Televisió valenciana i de l’Espai Audiovisual ha ratificat Empar Marco a les Corts, com a nova directora general de la ràdio televisió pública valenciana, tal i com ha informat aquest diari.



Marco, qui ha explicat com serà la futura RTVV que començarà a emetre d’ací a “6 o 7 mesos”, i “no necessàriament per la televisió” i tampoc “tota la franja horària”, ha posat damunt de la taula els objectius i els reptes perquè aposta com a directora general. Així, ha destacat per una banda que “no ens hem d’obsessionar per l’audiència, sinó per la qualitat”, i per l’altra que per dur endavant el projecte “hem de fer una aposta tecnològica”.



La nova RTVV començarà sense “obsessions”, sense “pressa” i recolzant-se en el sector audiovisual valencià, al qual Marco recorrerà “principalment”.



-Dos canals de televisió: encara que el primer començarà a emetre aquest any, el segon, que tindrà un caràcter més cultural, similar a la funció que tenia l’extint Punt 2, començaria a tindre programació “abans que acabe la legislatura”, és a dir, abans de dos anys, en qualsevol cas, “al més prompte possible”.



-Dos emissores de ràdio: una serà generalista, mentre que l’altra serà temàtica, principalment musical, i segons ha puntualitzat la directora general, encara que el marc parla d’un 50% de radiodifusió de música cantada en valencià, “no només serà en la ràdio” on la música en llengua pròpia tindrà presència, “també en altres mitjans”. A més, Marco també aposta perquè un fenomen sociocultural valencià com les bandes de música tinguen el seu “espai”.



-Una plataforma web: principalment la pàgina web oferirà un servei de continguts a la carta que haurà de posar a l’abast tots els continguts dels canals de televisió i de la ràdio, a més de continguts complementaris, com jocs interactius que guarden relació amb la programació, segons Marco, pensat sobretot per als “xiquets”.



-500 treballadors: la xifra de treballadors necessaris “s’aproxima” a les “500 persones”, a les quals es destinaran “15 milions d’euros” dels 55 milions del pressupost aprovat per a aquest exercici. Pel que fa als periodistes, han de tindre una plena competència lingüística, ja que Marco exigirà “dominar de manera escrita i oral el valencià”.



-Una redacció única i multimèdia: es “centralitzarà” la redacció a les instal·lacions de Burjassot, on en un mateix edifici estaran els qui facen la televisió i la ràdio, així com els qui gestionen la plataforma web, de manera que serà una sola redacció i amb gent capaç de fer i gestionar continguts vàlids per als diversos canals.



-Infraestructura: a banda de les instal·lacions de Burjassot (l’Horta Nord), hi haurà delegacions a Castelló de la Plana (la Plana Alta) i a Alacant (l’Alacantí). Una corresponsalia a Madrid i enviats especials a Brussel·les i altres capitals europees segons on estiga l’actualitat informativa. A més, hi haurà uns “equips” que acompliran el paper d’enviats especials per cobrir, per exemple, cimeres, conflictes armats o altres esdeveniments. Una de les peculiaritats d’aquest equips d’enviats especials és que han de ser “trimèdia”, és a dir, competents en elaborar continguts vàlids per a la televisió, ràdio i plataforma web.



-Xarxa valenciana de mitjans: la nova RTVV portarà endavant una xarxa d‘emissores i canals locals i comarcals que es retroalimentaran, de manera que els menuts tindran unes “majors fonts d’informació” i l’ens públic vertebrarà el territori a partir dels continguts de proximitat que ofereixen els mitjans locals i comarcals.



-Esports: pel que fa al futbol, Marco ha parlat de recuperar la funcionalitat del “carrusel esportiu”, de manera que serà la ràdio qui retransmetrà els encontres des de 1a divisió fins a 2a B, al mateix temps que la televisió oferirà tots els resums, també disponibles en la web i els canals de youtube. Major protagonisme tindrà la pilota, ja que la ja directora general ha recordat com hi ha un revifament de trinquets que ja es van adaptar quan canviaren de color (al blau) per “facilitar la retransmissió per televisió”, per tant, tot fa indicar que el canal de televisió sí que retransmetrà la pilota. Igualment, Marco ha puntualitzat que els “gustos” pels esports és canviant, i ha citat un seguit d’esports que quan estava Canal 9 podien ser minoritaris i que ara gosen de bona salut.



-Laboratori d’idees: inclòs dins de “l’àrea d’innovació” s’establiran col·laboracions amb les universitats valencianes i les formacions professionals superiors perquè tinguen cabuda dins de l’ens, de manera que generen idees innovadores aprofitables i alhora siga un lloc de formació. Per això, Marco ha apel·lat a una complicitat entre les Universitats, la Conselleria d’Educació, la xarxa de CEFIRE i la mateixa RTVV.



-Quatre reptes: Finalment, Empar Marco ha plantejat que la nova RTVV ha d’avançar per aconseguir quatre reptes com són que l’ens ha de ser accessible als grups socials” ja que “es tracta de donar veu”; potenciar “polítiques d’igualtat”; establir una “cooperació amb les universitats i centres de formació superior”; i una “necessària cooperació amb el sistema educatiu”, ja que l’atenció a la formació i als continguts infantils són “importants”, perquè els mitjans també “eduquen”. En aquest repte, Marco parla de la creació “d’una espècie de Club”, similar als clubs que existien en Canal 9 com el Babaclub o el que existeix a Catalunya, el Club Super3.



-Control absolut: tant Marco com l’ens estaran supeditats a un control “absolut” per part de les Corts, per part del Consell Rector i per part de la ciutadania a través del Consell ciutadà. Per això, el projecte de RTVV compta amb 50 ítems o indicadors econòmics i transparents perquè s’evite a totes passades la situació que visqué l’extinta RTVV dirigida per càrrecs triats políticament, ja que aquesta nova direcció “és la primera que es tria amb un procés obert” com han destacat els tres grups que donen suport al Pacte del Botànic.