Les pintures murals de Vergara al Monestir del Puig recuperen tota la seua esplendor

Dijous, 2 de març de 2017 a les 17:15h

Gràcies als fons de la Diputació de València i amb la coordinació de la Generalitat



RedactaVeu / València.



La col·laboració establerta entre la Diputació de València i la Generalitat ha permès recuperar l’aspecte original de les pintures murals i frescos del mestre José Vergara al cambril de la Mare de Déu del Puig al Monestir de Santa Maria del Puig. El diputat de Cooperació Municipal i Restauració de Béns Culturals, Emili Altur, ha visitat els treballs de restauració realitzats sobre aquest conjunt pictòric a través de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració i per als quals la Diputació ha destinat una inversió de 40.000 euros.



Emili Altur s’ha mostrat “satisfet” perquè els fons “ajuden a recuperar un conjunt pictòric com el que revesteix un monestir tan emblemàtic com el del Puig de Santa Maria”. Un projecte que ha estat fruit de la col·laboració institucional entre la Diputació i la Generalitat Valenciana a través de la direcció general de Patrimoni i Cultura. En aquest sentit, Altur ha incidit “en el valor de la coordinació existent entre administracions per a determinar la directriu global en matèria de política cultural i de recuperació del nostre patrimoni”.



Per la seua part, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, s’ha confessat “molt satisfeta d’aquesta actuació que escenifica la col·laboració institucional que des d’un primer moment s’està aconseguint articular entre la Conselleria i la Diputació de València”. Amoraga ha reivindicat que aquesta harmonització de les polítiques “beneficia la ciutadania”, ja que, en curt termini, “es podrà gaudir de les meravelloses pintures que atresora el Monestir de Santa Maria del Puig”.



D’altra banda, l’alcaldessa d’aquesta localitat de l’Horta Nord, Luisa Salvador, ha destacat “la importància de poder dur a terme aquestes actuacions per a la recuperació de les pintures i frescos de José Vergara”, especialment “pel valor que representa poder-les exhibir a tots els visitants de la forma més fidedigna que lluïen durant els seus primers dies”, ha afirmat.



Consolidació d’esquerdes i eliminació de brutícia



Aquest cambril es troba situat darrere de l'altar major. Constitueix una estància rectangular finalitzada el setembre del 1780 i on José Vergara va estar l'encarregat de la decoració pictòrica de la cúpula, de les petxines i dels medallons del recinte en què es representen escenes relatives a la història i culte de la imatge de la mare de déu que va trobar Sant Pere Nolasc.



A l’inici de les actuacions, la cúpula presentava unes esquerdes estructurals que travessaven algunes zones dels frescos. Les pintures, a més, presentaven un aspecte enfosquit a causa, possiblement, del fum de les veles i de la contínua deposició de partícules de pols de naturalesa més o menys greixosa. Com a conseqüència d’aquest enfosquiment no es podien apreciar amb claredat els colors i volums de cadascuna de les composicions. També es van detectar eflorescències salines, localitzades especialment a les petxines i a la part inferior de la cúpula, que provocaren el despreniment de la pel·lícula pictòrica en moltes zones i, amb això, pèrdua de part de la policromia i del dibuix.



En conseqüència, les actuacions escomeses han consistit en la consolidació de les esquerdes existents als frescos, l’eliminació de la capa de pols i brutícia dipositada sobre la superfície de les pintures i la reposició de materials respectant l’original. Així mateix, s’ha substituït el sistema d’il·luminació existent per un de tecnologia LED, ja que no irradia calor, ni emet raigs UV ni IR, per la qual cosa protegeix i preserva les pintures, ja que no danya colors ni textures.



Una vegada restaurada la cúpula, es procedirà al sanejament dels murs del cambril i el posterior repintat, amb tons més acords amb la restauració realitzada. I, en última instància, per tal de protegir tot el conjunt, se substituirà la impermeabilització existent a la coberta.