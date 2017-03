Puig sobre el Decret de Plurilingüisme: ‘Vostès coneixen algú que no sàpiga castellà?’

Dijous, 2 de març de 2017 a les 17:15h

El cap del Consell defensa que al País Valencià no hi ha "discriminació del castellà" i que els xiquets són "bastant llestos" per a aprendre les dues llengües oficials



EP / Elx.



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebutjat que existisca al País Valencià una "discriminació cap al castellà" i ha subratllat: "Cap és cap". A més, ha destacat que els xiquets són "bastant llestos per a aprendre castellà i valencià perfectament".



Puig s'ha pronunciat així a preguntes dels mitjans, a Elx (Baix Vinalopó), sobre el nou Decret de Plurilingüisme dinàmic. El cap del Consell ha defensat el nou model perquè l'anterior "no ha funcionat" i ha argumentat: "Hi ha unes circumstàncies clares en les quals es veu que l'anglès no té el grau de suficiència i capacitat, una qüestió que crec que és òbvia".



Enfront d'açò, ha afirmat que el nou decret busca que al final de l'escolarització obligatòria "tots" els xiquets sàpiguen castellà, valencià i anglès. "Perquè funcione, el resultat final ha de ser que els xiquets sàpiguen les dos oficials i l'anglès, una llengua franca i absolutament necessària per a la millor especialització per al treball i les oportunitats dels xiquets".



"Eixe és l'objectiu, no hi ha cap tipus de discriminació. No conec ningú a la Comunitat que no sàpiga castellà, vostès coneixen algú que no sàpiga castellà? El sabrà millor o pitjor, però bastant millor que el valencià", ha continuat.



"A la Comunitat Valenciana no hi ha cap discriminació al castellà. Cap és cap. Tenim dues llengües, tenim una sort: som bilingües, castellà i valencià; i hem de tenir la capacitat de saber les dues. I sé que els xiquets són suficientment llestos per a aprendre-les perfectament", ha manifestat.