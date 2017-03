Vocabulari per gaudir les falles també en valencià

Dijous, 2 de març de 2017 a les 19:00h

El vocabulari faller més emprat en el vídeo ‘Ja estem en Falles!’

El vídeo, de 2 minuts de duració, editat per la Diputació de València , repassa els termes i el vocabulari faller més utilitzat al llarg d'un dia típic de Falles i ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura Festiva de València i la Junta Central Fallera.

RedactaVeu / València



Fallera major, ninots, mascletà, ofrena o cremà són alguns dels termes que repassa aquest vídeo editat per la Diputació de València i que aquest dijous s’ha presentat al saló de Cristall de l’Ajuntament del cap i casal.



En l’audiovisual, amb una durada aproximada de 2 minuts, es fa un repàs dels termes i el vocabulari faller més emprat el dia gran de les Falles, el dia de Sant Josep.



En l'acte de presentació han intervingut el diputat de Cultura Xavier Rius; el regidor de Cultura Festiva Pere Fuset; la cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació, a més dels autors del vídeo, Pablo Asensio i Pepa Pascual i la seua professora de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València (ESADV).



El regidor Pere Fuset ha destacat, durant l’acte de presentació d’aquest audiovisual produït per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València amb la col·laboració de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, el paper del món faller “per a fer popular, difondre i preservar el valencià”. “També, per això, les falles són Patrimoni Immaterial de la Humanitat –ha apuntat–, perquè les falles, els casals i la literatura fallera han contribuït en la difusió del patrimoni lingüístic dels valencians”.