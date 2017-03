Juan Roig reconeix les debilitats de Mercadona: 'La nostra web és una merda'

Dijous, 2 de març de 2017 a les 19:30h

El president de Mercadona , Juan Roig, s'ha sincerat aquest dijous en la roda de premsa de presentació de resultats de la companyia. Després de destacar les bones xifres de la cadena de supermercats, que va elevar el 2016 els seus beneficis un 4% fins als 636 milions d'euros, Roig ha deixat veure que el model d'empresa de Mercadona també té alguna debilitat.En aquest sentit, Roig s'ha referit a les vendes en línia sobre les quals ha avançat que la companyia està desenvolupant un model teòric del mercat en línia per a fer-lo més rendible perquè considera que, si fan el pas, han d'estar segurs que així siga. El que ningú esperava és que en la roda de premsa, el president de Mercadona reconeguera que la pàgina web de l'empresa és "una merda"."Nosaltres creiem que podem fer-la --la venda en línia-- rendible i la farem. La nostra pàgina web és una merda, ho diuen els clients i així ho dic jo", ha assenyalat.Per això, ha detallat que a principis del 2018 la companyia sabrà "molt" si s'anima a donar el salt a la venda en línia. "Si no ho sabem fer rendible, no l'engegarem. Hui creiem que és rendible i ho demostrarem", ha assenyalat.