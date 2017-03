Compromís denunciarà a Europa un nou atac lingüístic, ara a Benidorm

Dijous, 2 de març de 2017 a les 20:15h

L’últim cas de vulneració de drets lingüístics registrat aquest passat dimarts a Benidorm –en què dos agents de la Policia Nacional denunciaren un pare a Benidorm, quan recollia el seu fill a l’escola, per adreçar-se a ells en valencià– serà portat per Compromís al Parlament Europeu, segons ha anunciat aquest dijous aquesta formació en un comunicat.“L'últim cas succeït a Benidorm no és una cosa aïllada. És fruit de la intolerància i el menyspreu amb el qual hem de conviure els ciutadans del País Valencià per expressar-nos en la nostra llengua”, ha explicat el representant de Compromís al Parlament Europeu, Jordi Sebastià, qui registrarà una pregunta d'urgència a la Comissió Europea, davant “la indefensió en la qual ens trobem els valencianoparlants en l'Estat Espanyol quan sorgeixen situacions com aquesta”.“El nacionalisme espanyol tracta d'eliminar tot símptoma de diversitat i li importa molt poc que s'ataque els drets fonamentals com en el cas recentment viscut a Benidorm amb la Policia Nacional. Aquest cas és encara més greu, ja que els cossos de seguretat han de ser els garants dels nostres drets”, assegura Sebastià.El responsable de Compromís al Parlament Europeu ha al·ludit a la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries en la qual es defensen els drets dels parlants de les llengües minoritàries en la Unió Europea. Es tracta d'una carta signada pels estats membres, inclòs el govern espanyol, l'any 1992. Sebastià demanarà que siga respectada i que el ciutadà afectat en aquest cas siga reparat en lloc de denunciat.El grup Compromís en el Parlament Europeu assegura que amb aquesta iniciativa es posa a la feina “per a defensar els drets dels parlants de valencià que han tornat a ser vulnerats recentment a Benidorm", ja que, una vegada més, des dels cossos i forces de seguretat de l'estat, “han atacat un dret fonamental dels ciutadans com és poder expressar-se en la seua llengua”.Pel que sembla, els agents estaven realitzant un control enfront del centre educatiu i, quan es van acostar al vehicle de la persona denunciada, aquest, segons la seua versió, els va contestar en valencià. Els agents, segons el denunciat, li digueren que els parlara en castellà, però el pare replicà que estava “en el meu dret de parlar la meua llengua, que també és oficial al costat de l'espanyol a la Comunitat Valenciana, a la qual cosa la seua resposta va ser demanar-me la documentació i escorcollar-me amb les mans recolzades al cotxe en presència de tots els xiquets i pares”, afirma aquest home. Al final, els agents alçaren acta i el denunciaren davant la indignació d’aquest ciutadà.