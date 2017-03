L'Internet Freedom Festival convertirà València en la capital mundial dels drets en Internet

Dijous, 2 de març de 2017 a les 20:30h

L’ Internet Freedom Festival (IFF) es durà a terme la setmana pròxima --del 6 al 10 de març-- al Centre d’Innovació Urbana de València per tercera vegada consecutiva. Es tracta d’una trobada internacional destinada a la col·laboració multidisciplinar entre tots aquells grups que treballen perquè Internet seguisca sent un mitjà lliure i sense censura per a totes i tots. Aquesta trobada s’ha presentat aquest dijous a Las Naves.Un dels aspectes més destacats d'aquesta tercera edició és l'augment de la participació de dones en l'esdeveniment --que ha passat d'un 35% el 2015 a un 47%--, “una xifra gens freqüent en un esdeveniment relacionat amb noves tecnologies”, ha apuntat un dels organitzadors del festival, Pepe Borrás. També destaca l'increment del nombre de països presents, que, en tres anys, ha passat de 43 a 114 amb un notable creixement de les regions de Llatinoamèrica, l’Àfrica subsahariana i el sud-est asiàtic.Entre els objectiu fonamentals del festival, es troben: l'oferiment a la Comunitat per la Llibertat d’Internet un espai de trobada on compartir recursos i coneixements per a millorar els serveis; estratègies i ferramentes; l'augment de la diversitat ètnica, professional i de gènere, i el debat sobre la censura, vigilància i obstacles per a l’accés a la xarxa en les diferents regions del món així com trobar solucions de manera col·lectiva.Al llarg dels cinc dies que durarà el congrés es realitzaran més de 200 sessions dividides en 8 grans temàtiques, entre les quals s'inclouen el present i futur dels drets digitals; periodisme i mitjans, i ferramentes i tecnologia. A més, l’IFF serà la seu del primer ciberdiàleg sobre Vietnam, d’una trobada internacional de països en vies de desenvolupament (Sud Global), d’una trobada d'activistes llatinoamericans i del Dia de la Dona, entre altres activitats.