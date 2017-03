El nou ‘mestre’ de la Muixeranga d'Algemesí vol trencar el cel amb una torre de set altures

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 00:00h

L'objectiu del nou responsable del col·lectiu, Marcos Castell, és modernitzar l'estructura de la muixeranga i que puga arribar als 500 membres

Xavier Pérez / Algemesí.



Marcos Castell serà el nou ‘mestre’ de la Muixeranga d’Algemesí, com a resultat de la votació que ha tingut lloc a l’assemblea extraordinària que la Muixeranga va celebrar recentment. El nou mestre ha sigut elegit en unes votacions en les quals no hi ha hagut candidat alternatiu, ja que la seua ha sigut l’única llista presentada.



“Des que era un xiquet que he sigut muixeranguer, i junt a la meua família i el meus ascendents, sempre hem viscut la festa amb devoció i estima”, ha explicat a La Veu Marcos Castell, el nou flamant ‘mestre’ de la Muixeranga.



Castell lidera un equip jove i renovat, en el qual participen més de 30 muixeranguers i muixerangueres. El nou Mestre ha assenyalat al nostre diari que “des del nostre compromís amb les nostres arrels i la nostra tradició tenim totes les ganes de treballar i tota la il·lusió del món per donar un nou impuls a la Muixeranga, al mateix temps que modernitzar i millorar tots els aspectes que facen falta per a poder ampliar els espais de participació i, així, posar-nos objectius ambiciosos”.

Marcos Castell a la Muixeranga.



Però, sens dubte, un dels reptes que té Castell com a cap de la Muixeranga és “alçar per primera vegada en la història una torre de set altures. És molt difícil, però crec que en la primavera o en la Festa de la Mare de Déu estarem preparats per a fer-ho”.



Fins ara la Muixeranga alça, en ocasions especials com el dia de la Festa, torres de 5 o de 6, però “tenim un repte i volem que el poble d’Algemesí i els visitants gaudisquen d’aquesta composició en altura”, ha dit el Mestre.



Per altra banda, el nou responsable té un altre repte: “Aconseguir un local estable i espaiós per a poder assajar amb el grup, ja que de 420 volem aplegar fins als 500 integrants." Tenir aquest local amb tots els elements de seguretat per a assajar i entrenar milloraria la qualitat del nostre treballs”, ha remarcat Castell.



El nou equip que estarà al capdavant de la Muixeranga s’organitzarà mitjançant comissions de treball, algunes d’elles creades per primera vegada: tècnica i assajos, xiquets i xiquetes, benvinguda i acollida/àrea social, comunicació i premsa, gestió econòmica, eixides i coordinació i junta.



Un altre dels aspectes que vol assumir la nova junta directiva és establir i enfortir les relacions amb la resta de muixerangues que han anat apareixent els darrers anys per tot el territori valencià.



Sobre les relacions de la Muixeranga amb ‘la Verda’ --la Nova Muixeranga-- Marcos Castell ha explicat que “són molt bones i pense que tenir dos grups muixeranguers al mateix poble és molt positiu per als dos grups, la rivalitat sana és molt important”.



La Muixeranga continuarà fent eixides a Catalunya i altres indrets del País Valencià per a mostrar la plasticitat, la tècnica i el bon treball d’aquest grup humà, molts d’ells eixits del col·legi Maristes d’Algemesí.