Manel i ZOO, els primers caps de cartell confirmats per al Feslloch 2017

Divendres, 3 de març de 2017 a les 11:45h

El Festival ha posat ja a la venda els primers abonaments promocionals a 25€

RedactaVeu / València.



Després de celebrar en la passada edició el seu desè aniversari, el Feslloch, festival referent de la música cantada en valencià, torna aquest 2017 amb més energia que mai. I ho fa amb el compromís renovat amb una escena que creix vigorosa i tornarà a tenir, en el festival de Benlloch, el seu millor aparador. El Feslloch, que se celebrarà com de costum el segon cap de setmana de juliol, obrirà com cada any la temporada valenciana de festivals d’estiu. Suposarà, a més, una apoteòsica cloenda a un dels millors anys de la música en valencià, així com a la Gira amb què Escola Valenciana aproparà els directes dels nostres artistes a moltes de les comarques valencianes.



Ara que la primavera s’apropa i que ja hem començat a gaudir d’algunes de les novetats discogràfiques més esperades de l’any, arriba el moment d’anunciar les primeres bandes confirmades per al Feslloch 2017. Entre aquestes, trobem tres de les bandes que han estrenat o estan estrenant ara mateix els primers tasts del seu nou material: El Diluvi, Smoking Souls i ZOO. El Diluvi s’acaba de coronar com els reis del mestissatge mediterrani amb el seu nou disc Ànima, mentre que Smoking Souls ha superat totes les expectatives amb les cançons de Cendra i Or, el seu tercer àlbum. Sorprenent ha estat també l’avançament del nou disc de ZOO, Raval, encarnat en el senzill El Cap per Avall (núm. 4 a la llista de tendències de Youtube).





El Diluvi.



A aquests se sumen una selecció de grups entre els que trobem el bo i millor de la música catalana. Roba Estesa, Oques Grasses, Doctor Prats, Pepet i Marieta, Ebri Knight i Animal flanquegen un dels caps de cartell indiscutibles: Manel. L’anunci dels primers confirmats es completa amb les propostes de les ascendents Candela Roots i la formació basca de folk pop Huntza, una de les revelacions de l’any a la música euskalduna.



Primers abonaments promocionals a la venda



El Feslloch ha aprofitat l’anunci dels primers confirmats per a posar a la venda els abonaments amb un preu reduït de 25 euros. La rebaixa estarà vigent fins a exhaurir existències o fins al proper 9 de març, quan començarà la segona venda promocional a 30 euros. Organitzat per l’Associació Feslloch, el festival compta amb el suport d’Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloch.