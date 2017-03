Compromís en la Diputació trasllada a Altur que trie entre la Fundació CICAL o seguir com a diputat

Divendres, 3 de març de 2017 a les 12:15h

El diputat ha justificat que es tracta d'un projecte que es va iniciar en l'anterior legislació i hi que participa "a títol personal"



El grup Compromís en la Diputació de València ha traslladat al diputat Emili Altur que ha de triar entre la Fundació CICAL o seguir en la Diputació en el transcurs d'una reunió mantinguda aquest divendres per a tractar aquesta qüestió.



Segons que han informat a Europa Press fonts de Compromís, la reunió s'ha produït després de la polèmica sorgida en relació amb aquesta Fundació, presidida pel president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, i vinculada al socialista José Manuel Orengo, que té com a finalitats, entre d'altres, "la promoció del coneixement i la millora dels serveis públics, especialment en l'àmbit local, i en benefici de l'interès general".



El PP ha demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Ximo Puig, en les Corts, perquè explique les suposades ajudes donades a la Fundació, un extrem que el cap del Consell ha negat igual que l'FVMP, que aquest dijous va afirmar que el Govern valencià "no ha realitzat cap aportació econòmica per a la constitució de la fundació ni forma part del Patronat de la mateixa". La Fundació es va presentar recentment en un acte amb Puig i el president de la Diputació, Jorge Rodríguez.



En aquesta línia, Compromís en la Diputació "no veu clar" que se subvencione aquesta Fundació, de la qual no sabien res. Segons han apuntat les mateixes fonts a Europa Press, Altur, que hi ocuparia el càrrec de director de Relacions Externes i amb l'Empresa, s'ha disculpat per no haver-los comunicat res prèviament i els ha traslladat que en dos dies triarà i els farà saber la seua decisió.



Així mateix, el diputat ha justificat que es tracta d'un projecte que es va iniciar en l'anterior legislació i que hi participa "a títol personal", ja que ho veu interessant perquè, a més, compta amb la implicació de les cinc universitats públiques valencianes. No obstant açò, a Compromís no li sembla bé que, com a diputat, puga estar en aquesta situació, per la qual cosa li ha exigit que trie entre tots dos càrrecs, ja que no acceptarà que els compagine.



A més, consideren que la Diputació no ha d'aportar diners davant l'"escassa informació rebuda" i perquè no tenen a la seua disposició un projecte de la Fundació per a valorar si la corporació ha de subvencionar-la.