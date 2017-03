Els cines Albatexas, tota una declaració d’amor a València

Divendres, 3 de març de 2017 a les 14:45h

Pel·lícules independents, de reestrena, a preus populars, en versió original i subtitulades en valencià, és la nova aposta del cineasta Ventura Pons



Sixto Ferrero / València.



La reobertura dels Cinemes Albatexas a València és sens dubte una declaració d’intencions per tots els cantons. Una aposta pel cine, per la gent i per la llengua. El director, guionista i productor de cinema, Ventura Pons, s’ha posat al capdavant d’un equip per a reaprofitar les mítiques instal·lacions dels Cines Albatros i convertir-les en una meca del cinema original amb subtítols en valencià “a tres euros tots els dies de la setmana”, ha emfatitzat el cineasta aquest divendres.



Les sales s’han obert per a la premsa però, aquesta vesprada, una banda de música anirà calfant l’ambient de la inauguració oficial des de les 20.30h. Que siga una banda de música no és una tria a l’aztar, “és que



Toni Llorens, Ventura Pons i Alberto Banyó. Foto: Ulisses Ortiz.



“No hem inventat res”, ha dit Ventura Pons durant la presentació de les sales dedicades a quatre actors i directors valencians: Joan Monleón, Ovidi Montllor, Carles Mira i Lola Gaos. Una declaració, també, d’amor al cinema, com palesen les nombroses frases al·legòriques de Chaplin, Orson Welles, François Truffaut, Jerry Lewis o Woody Allen que ornamenten el vestíbul. Fet i fet, el cinema es veu “com el veien les nostres àvies”, ha afegit.





Vestíbul desl Cinemes Albatexas a València. Foto: Ulisses Ortiz.



Pons ha exportar l’èxit dels Texas de Barcelona a València, gràcies a l’acord amb la família Banyó, propietària de l’immoble, per a obrir uns “cines per a la gent i els cineastes” amb entrades “a 3 euros” i on es comptarà amb la presència dels directors per a mantenir trobades durant les reestrenes. L’estima dels Albatexas arriba també a la producció valenciana a la qual “s’atendrà molt especialment”, ha indicat el director.



Les 499 butaques de les quatre sales contemplen diferents sessions que tindran projeccions de vesprada i nit. Mentre que els matins dels caps de setmana s’aposta pel cinema per a xiquets, en versió original i doblades al valencià, ja que, com ha recordat Toni Llorens, “el tancament de Canal 9 ha privat els xiquets d’escoltar en valencià els dibuixos”. També s’hi farà un cicle de cinema de terror (Marató de Terror) i el dimarts serà el moment de “les petites joies que mai oblidarem”. El dijous, però, serà un dia dedicat als curtmetratges valencians.





Sala 2, dedicada a Ovidi Montllor, dels Cinemes Albatexas a València. Foto: Ulisses Ortiz.



València recupera així quatre sales més d’exhibició que vénen a cobrir “una demanda”, com ha fet constar el director, ja que “hi ha gent que està lluitant per recuperar la llengua” i, per aquest motiu, els Albatexas alcen la persiana. No obstant això, l’aposta ve avalada pels èxits del germà gran barceloní, els Cinemes Texas, que aquest any foren declarats dels millors cinemes de l’estat, segons Europa Cinema.



La programació és una declaració pel “cinema independent” de qualsevol part del món, assegurava a aquest diari Josevi Marco, gerent de les noves sales, que “se subtitularà al valencià, excepte si la versió original és en valencià, castellà o gallec, perquè són llengües que es comprenen”, assegura. De moment, els Albatexas mantenen una col·laboració amb el Departament de Política lingüística de la Universitat de València.



“Aquesta nit pot vindre tothom. Vindran amics, com l’actor Joan Pera, qui ja s’ha deixat veure pels cinemes, autoritats, aficionats al cinema, etc., qui vulga”, ha sentenciat Ventura Pons.