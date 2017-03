Plataforma per la Llengua demana a la Policia Nacional de Benidorm ‘respecte pel valencià’

Divendres, 3 de març de 2017 a les 15:15h

“Els policies nacionals, en el cas de Benidorm, han actuat amb prejudici contra el valencià”. Així ho assegura la Plataforma per la Llengua, entitat que “demana” a tots els cossos de seguretat de l'Estat, “en tant que funcionaris, respecte per les llengües de l’Estat Espanyol”, segons un comunicat fet públic aquest divendres 3 en resposta a l’atac lingüístic que va patir un veí d’Alfàs del Pi, el passat 28 de febrer, “pel mer fet de parlar valencià a dos agents de la Policia Nacional, que realitzaven un control davant el centre educatiu” de Benidorm on va acudir a recollir el seu fill de 7 anys.El portaveu de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manuel Carceller, recorda que “un ciutadà sempre pot parlar valencià a un policia nacional i a qualsevol funcionari públic”, atès que “els funcionaris són servidors públics i han de respectar els drets lingüístics dels ciutadans”. La Plataforma per la Llengua s’ha posat en contacte amb el veí d'Alfàs del Pi i amb el portaveu de Compromís a Benidorm per a oferir el suport de l'entitat.La víctima d’aquest nou cas de discriminació lingüística havia anat a recollir el seu fill de set anys a un col·legi de Benidorm (Marina Baixa) quan “va patir una discriminació lingüística pel mer fet de parlar valencià a dos agents de la Policia Nacional que realitzaven un control davant el centre educatiu”, denuncien des de la Plataforma per la Llengua davant els fets registrats el dimarts 28 de febrer del 2017, a l'eixida dels alumnes del col·legi Waldorf, al camí del Llandero.Els agents van demanar comprovar la targeta de la inspecció tècnica de vehicles i el veí es va expressar en valencià. “Els dos policies, de males maneres i extralimitant-se en les seues funcions, li van exigir que els parlara castellà. El veí va manifestar el dret a parlar valencià i la resposta va ser demanar la documentació i escorcollar-lo amb les mans al vehicle, en presència d'alumnes i pares”, recorda l’ONG del català.Carceller ha recordat que hi ha diverses normatives “que avalen que es parle en valencià a un policia que pertany a un cos estatal, incloses normatives estatals i els règims disciplinaris dels cossos de policia”. Així, destaca que la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, enumera els drets dels ciutadans en les relacions amb l’administració i hi inclou el dret d’"utilitzar les llengües oficials al territori de la seva Comunitat Autònoma". A més, el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia indica, en l’article 7, que "tota actuació que supose discriminació per raó d’origen, racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social" serà castigada.L’ONG del català recull des del 2007 els casos de discriminació lingüística a les administracions espanyoles. El recull serveix per a denunciar els continus incompliments tant de la normativa lingüística vigent a l’Estat com de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per l'Estat espanyol i, per tant, d’obligat compliment. En aquest sentit, Carceller ha recordat que "el Consell de Ministres del Consell d’Europa, en les seues darreres recomanacions, ja advertí l’Estat espanyol que cal prendre mesures per a assegurar que l’administració central de l’Estat dispose de personal que puga atendre els ciutadans en la llengua pròpia del seu territori".