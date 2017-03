Beatriz Fernández, nomenada directora titular de la Jove Orquestra de la Generalitat

Divendres, 3 de març de 2017 a les 17:00h

La subdirecció de Música de l’Institut Valencià de Cultura ha confirmat aquest divendres que la directora valenciana, Beatriz Fernández Aucejo serà qui assumirà la direcció de la Jove Orquestra de la Generalitat, després que el passat gener, qui havia estat durant 18 anys director titular, el valencià Manuel Galduf, deixara el càrrec aprofitant el concert de cloenda de la trobada de Nadal que realitza la formació estudiantil.Així doncs, tal comel passat 6 de gener, Fernández Aucejo serà la directora titular de la JOGV durant la trobada de primavera, i es confirma així un dels dos noms que contemplava la subdirecció. L’altre és el del també valencià Pablo Rus, actual director associat de la Seatle Simphony i director del Grup Mixtour.Beatriz Fernández ja va ser directora assistent de la JOGV entre el 2011 i 2012, sota el mestratge de Galduf, una experiència que casualment compartí amb l’altre mestre valencià, Pablo Rus, un període que, a més, coincidí amb la residència com a compositor de l’orquestra del compositor valencià Francisco Coll. D’aquesta manera, Fernández Aucejo torna a la JOGV per a fer-se càrrec de la trobada d'aquesta pròxima primavera, com a responsable del programa didàctic i la selecció del repertori que els joves músics interpretaran en els seus concerts. Comptarà amb José Vicente Leal, com a director assistent.“És reviure tot allò que vaig passar amb el mestre Galduf amb qui aprenguí moltíssim” afirma la directora a La Veu, “ara torne i és molta la responsabilitat, perquè és una formació per a joves, i estar amb tants joves d’un alt nivell i amb ganes de lluitar per la seua professió fa més dificultós estar al capdavant del projecte”. No obstant això, continua, “també ho he encaixat com una sorpresa, perquè no m’ho esperava gens, i és una nova oportunitat que em dóna la vida d’estar de nou a la JOGV, per això no puc més que agrair a CulturArts Música, a Leonardo Marqués, Rosa Cardós i la gent que ha confiat en mi aquesta nova oportunitat”, respon prometent que seguirà treballant i encarant els reptes tal com vinguen.Natural de Paiporta (l’Horta Sud), la directora compta amb un currículum que no para de créixer, ja que s’ha posat en els últims anys al capdavant de l'Orquestra de València, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, l'Orquestra del Conservatori de Múrcia, la Jove Orquestra Simfònica de Galícia, la Mendelssohn Symphonia o la Deutsche Kammerakademie Neussam Rhein. Actualment, és directora titular de la banda de la Lira Castellonera de Castelló de la Ribera, de l'Orquestra Ateneu Musical del Port i de la Jove Orquestra de la Unió Musical de Llíria. D'altra banda, ha sigut la primera directora de l'Orquestra Simfònica de Dones de Mèxic, que va debutar en l'obertura del Festival Internacional de Música (FIM) Cancún 2016, i recentment ha estat nomenada sotsdirectora de la Banda Municipal de Barcelona, agrupació que dirigeix el compositor i director català Salvador Brotons.Per altra banda, Beatriz Fernández ha sigut la primera dona que ha dirigit el pasdoble El Faller, del mestre Serrano, durant l'Entrada de Bandes de Música de València com a bestreta a la Crida de les Falles 2017, un acte en el qual coordinarà l'actuació de 14 agrupacions musicals, societats i associacions en la plaça de l'Ajuntament.