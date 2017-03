L’Ajuntament de Tàrbena acusa Casa Pinet de ‘tergiversar’ i ‘manipular’ sobre el tancament

Divendres, 3 de març de 2017 a les 18:15h

La setmana passada, Casa Pinet es posava en contacte amb aquest diari per informar sobre l’última acció que durien endavant per evitar el“santuari del País Valencià” a la Marina Baixa. El restaurant farà una concentració aquest dissabte per demanar que l’ajuntament permeta que Can Pinet es quede on està, als baixos del consistori, o bé que els done la llicència per reubicar el restaurant a un terreny als afores propietat de la família, com així ho relatava Jeroni Pinet a aquest diari.Així, l’Ajuntament de Tàrbena ha emès un comunicat, en resposta als moviments que està efectuant Casa Pinet (que a través de les xarxes ha mobilitzat polítics i artistes del País Valencià, i fins i tot de la resta de l’estat) en què afirma que “l’espai on s’ubica Casa Pinet és un espai públic que pertany a tots els veïns i veïnes del poble, i la seua situació legal és competència de l’Ajuntament de Tàrbena. Per això, la gestió, incloent-hi el lloguer o la cessió, estan regulats per les lleis a què totes les administracions i ciutadans hem d’acollir-nos, sense excepcions”.El consistori recorda que “el primer contracte de lloguer d’aquest local es va firmar el 8 de juny de 1974. En aquest contracte s’especifica una durada de 3 anys renovables per 3 anys més, i un cop acabats, el local s’hauria de tornar. El contracte es va renovar per almenys 6 anys més. I així va anar passant fins que va expirar, en novembre de 2014, com a lloguer de renda antiga després de 43 anys, i un pagament actual de 150 euros al mes”. Davant això, asseguren que “és obligació de l’Ajuntament, en compliment de la llei, resoldre la situació. Des d’aleshores s’han celebrat reunions amb les dues parts per tal d’aclarir el futur del local sense aplegar a cap acord. L’oferiment de l’Ajuntament a Casa Pinet és un nou contracte per 4 anys, amb un lloguer mensual de 350 euros, amb adjudicació directa justificada per l’interès turístic i cultural. Les condicions legals i econòmiques han estat estipulades pels serveis tècnics de l’Ajuntament i els serveis jurídics de la Diputació d’Alacant. A més, se li ha oferit una altra alternativa que consisteix en traslladar-se a un altre local de l’Ajuntament, el de la piscina municipal, que està vacant”.Igualment, expliquen que “el motiu de limitar a 4 anys la possibilitat de seguir amb el local actual té a veure amb la voluntat d’aquesta corporació municipal de no hipotecar aquest espai públic per una llarga temporada, ja que el local està situat en els baixos del mateix edifici de l’Ajuntament i pot fer falta en un futur no molt llunyà per a desenvolupar noves instal·lacions municipals per tal d’ampliar els serveis que necessita la ciutadania. Per tant, aquesta corporació municipal ha intentat sempre gestionar correctament el patrimoni públic de què té responsabilitat, així com donar una eixida viable al negoci de Casa Pinet, a qui se li reconeix, com no pot ser d’una altra forma, el valor històric i turístic”.Des de l’Ajuntament de Tàrbena, “volem deixar ben clar que les nostres decisions i accions se centren exclusivament en la nostra voluntat de conjugar l’interès públic i la bona gestió de l’Ajuntament amb els interessos totalment legítims d’un empresari, que desenvolupa el seu negoci en el sector turístic, que també és d’interès per al nostre poble”. Finalment, conclouen manifestant el seu “rebuig”, a més de condemnar “la manipulació interessada i la tergiversació de la realitat de què està fent ús Casa Pinet com a forma de pressionar els membres de la corporació municipal”.