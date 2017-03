La Falla del Mercat, dividida entre els partidaris i els contraris a homenatjar la Fundació Franco

Divendres, 3 de març de 2017 a les 19:15h

La copresidenta de la Falla del Mercat de València, Carmen de Rosa, ha apuntat en un comunicat que la fundació, a la qual no esmenta, “representa l'antítesi dels valors democràtics que la nostra falla i la festa fallera han representat històricament”. "Jo crec en una falla democràtica, que defense valors que ha costat molt aconseguir i no puc assumir que sense estar jo davant s'aprove una cosa així”, ha manifestat després de presentar la seua dimissió “irrevocable” a les 14 hores d’aquest divendres.La possibilitat que la Fundació Francisco Franco, o membres de la mateixa, siguen nomenats fallers d’honor per la comissió fallera del Mercat Central el pròxim dia 16 de març, havia provocat una profunda escissió en la comissió fallera, a la qual se suma ara la manifestada “indignació” del grup parlamentari socialista que ha demanat la “retirada immediata” de la proposta de nomenar faller d'honor la Fundació Francisco Franco, així com que li siguen retirades les subvencions a l’entitat fallera si finalment es duu a terme aquest nomenament.De Rosa, abans de presentar la seua renúncia, havia demanat al seu homòleg que anul·lara l'acte previst per al 16 de març, segons publica Levante-EMV, en què es planteja la possibilitat que acudisca la filla del dictador, Carmen Franco Polo; la néta d’aquesta, Carmen Martínez Bordiú; i el seu nét Luis Alfonso de Borbón.A través de les xarxes socials, el regidor de Cultura Festiva i president de la JCF, Pere Fuset, ha considerat "intolerable" vincular les Falles amb l’exaltació del franquisme i ha confiat que la majoria dels fallers ho eviten en la junta directiva de la comissió. Fuset ha apel•lat a la maduresa democràtica dels membres de la comissió i s’ha mostrat convençut que la proposta finalment no prosperarà. Així mateix, ha afegit que si es produïra, l’Ajuntament de València estudiarà les mesures necessàries i ha advertit que aquestes podrien incloure la retirada de les subvencions.L’origen d’aquesta polèmica se situa en l’enviament d’una invitació de la Fundació Francisco Franco a alguns del seus socis per a assistir a l’acte previst a la seu de la Falla del Mercat de València per al pròxim 16 de març, en la qual s’informava que “a causa que es nomenarà faller d'honor la Fundació Francisco Franco, acudirà com a convidada especial Carmen Franco Polo, duquessa de Franco, acompanyada de la seua filla, Carmen Martínez Bordiú Franco, i del seu nét, Luis Alfonso de Borbó”, segons resa el text de la invitació publicat aquest divendres per Levante-EM.Davant la possibilitat que la Fundació o membres de la mateixa siguen nomenats fallers d’honor, l’actual copresidenta de la falla, Carmen de Rosa, havia anunciat a l’esmentat rotatiu que s’oposarà a aquest nomenament promogut, segons ella, pel seu homòleg, Federico Bisquert, en la junta directiva que tindrà lloc el pròxim dimarts 7 de març. També exigia l’anul·lació de l’acte previst per al dia 16 de març, en què es barreja la possibilitat que acudisca la filla del dictador, Carmen Franco Polo; la filla d’aquesta, Carmen Martínez Bordiú; i el seu nét, Luis Alfonso de Borbó.Segons de Rosa, Bisquert li ha dit que “no és la fundació la que seria nomenada fallera d'honor, sinó amics de Madrid que en uns casos són membres de la fundació i en altres no”. “Jo no tinc res en contra d'aquestes persones, però en la falla hi ha fallers de moltes ideologies i no es pot imposar un nomenament de forma personal”, declara al rotatiu la ja excopresidenta, que es mostra convençuda que la majoria dels fallers no aprovaran aquest nomenament.La portaveu de Memòria Històrica del Grup Socialista en les Corts, Mercedes Caballero, ha mostrat la seua “indignació” i ha instat la Junta Directiva de l'entitat a “retirar immediatament la seua proposta”. “No podem donar suport al reconeixement a una entitat que es dedica a exaltar la revolta militar, el franquisme i la dictadura” ha assenyalat la diputada socialista, abans de demanar als fallers de la comissió que “rebutgen dimarts que ve de forma unànime un acte que és un insult en si mateix a les falles”.A més, Mercedes Caballero ha demanat a totes les administracions públiques que contemplen ajudes a les comissions falleres que “es posen en contacte amb la Falla del Mercat per a advertir-la que, si continuen amb la seua intenció d'homenatjar aquesta fundació franquista, se'ls denegarà qualsevol tipus d'ajuda, subvenció o finançament públic que els corresponga” i ha instat l'Ajuntament i la Junta Central Fallera perquè “s'impliquen de forma clara i contundent amb la defensa dels valors democràtics, el respecte a les víctimes del franquisme i la convivència per a evitar que durant aquestes falles s'enaltisca la figura d'un dictador com Franco”.“No tolerarem que s'utilitzen unes festes en què ha de prevaldre la convivència per a retre homenatge a un dictador com Franco”, ha assenyalat Caballero, i ha advertit: “Des del PSPV incidirem que aquest col·lectiu no reba cap tipus de finançament públic si aproven definitivament en la seua assemblea dimarts que ve el nomenament”.