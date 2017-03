L'AVL es posa a disposició de la nova RTVV per fer el seu model de llengua

Divendres, 3 de març de 2017 a les 20:15h

L’ Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha aprovat aquest divendres una nova declaració institucional sobre la necessitat urgent d’un servei de ràdio i televisió públiques i de qualitat, alhora que ofereix el seu assessorament per al model de llengua més adequat, després que dijous les Corts ratificaren el nomenament de la periodista valenciana Empar Marco com a directora general de la futura RTVV.La institució normativa recorda en aquesta declaració els reiterats pronunciaments, fets des del 2014, davant de la necessitat de disposar d’uns mitjans de comunicació de titularitat de la Generalitat, que l’AVL considera un servei “essencial d’interès econòmic general, necessari per a la vertebració i la cohesió territorial, com també per al manteniment de la nostra identitat com a poble, la nostra cultura i la nostra llengua”.En un altre apartat de la declaració, l’AVL, atés que entre les seues competències atribuïdes figura informar sobre l’adequació a la normativa oficial dels textos produïts per les institucions públiques, es posa a disposició de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la directora general “per a assessorar-los en el model de llengua més adequat per als mitjans radiofònics i audiovisuals de titularitat pública”.