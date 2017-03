València convoca els veïns a cremar les seues cadires velles en la falla municipal

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 13:15h

“Pretenem que siga la gent qui aporte el combustible per a aquesta falla municipal, i recuperar l’esperit de l’estoreta velleta” segons Paco Pellicer, artista de la falla

L'alcalde, Joan Ribó, ha anunciat que se sumarà a l’espectacular plantà al tomb de la falla municipal, de 41 metres d’alt, el pròxim dissabte dia 11 de març a partir de les 18 hores.

La falla municipal de València és una obra col·lectiva, que respon a un nou procés de selecció sense vot polític i a criteri d'entitats falleres i artístiques, que ja està agafant forma gràcies a l'artista faller, Paco Pellicer. Ha sigut aquest qui ha assegurat que es farà una convocatòria perquè els veïns i veïnes de la ciutat aporten cadires de fusta “perquè pretenem que siga la gent qui aporte el combustible per a aquesta falla municipal, i recuperar l’esperit de l’estoreta velleta i permetre que se senten representats i representades també”.



“Enguany s’ha triat una falla molt arriscada, no només per la seua altura -41 metres-, sinó també per la crítica, perquè suposa el retorn de la sàtira. La falla municipal si no parla i no mossega pot ser art, però no una falla. Estem molt satisfets del treball que estan fent Manolo Garcia i tot l’equip d’artistes en aquesta falla municipal que suposarà una fita històrica en la festa de les Falles”, ha afirmat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.





D'altra banda, l’alcalde de València, Joan Ribó, durant la visita que ha fet aquest divendres a alguns dels tallers de la Ciutat de l’Artista Faller en companyia de les falleres majors de València, ha confirmat que se sumarà a l’espectacular plantà al tomb de la falla municipal, de 41 metres d’alt, el pròxim dissabte dia 11 de març a partir de les 18 hores. “Vull participar en eixa pujada de la falla perquè serà un símbol molt bonic que moltes persones treballem alhora per muntar la falla i pujar-la. Té un simbolisme molt especial que jo vull ressaltar: el treball col·lectiu dels valencians i les valencianes per a fer unes festes integradores, que ja podem dir amb tota la força que són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i que seran històriques en aquest 2017”, ha assegurat.



La Ciutat de l’Artista Faller



El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha manifestat que “estem treballant per la musealització d’aquesta Ciutat de l’Artista Faller, amb senyalització interna tant dins com fora de la mateixa ciutat”, ha dit Fuset, qui ha detallat alguns dels objectius fonamentals, com ara que “els i les artistes s’han de sentir còmodes treballant ací. No volem que açò siga un parc temàtic sinó un districte cultural, pensat per a les Falles. Això vol dir que cal donar cabuda no només a artistes sinó també a una xicoteta indústria auxiliar i finalista, com per exemple empreses de publicitat o un taller de titelles, que puguen beneficiar-se de tindre a prop a grans artistes”. A banda de la seua utilitat, Fuset també ha destacat que ha de ser sentida i valorada pels valencians i les valencianes. I ha finalitzat dient que “cal portar el turisme, i per fer-ho, primer cal cuidar molt bé aquest producte. Per exemple, s’està treballant en una ruta de turisme inclusiu”.





