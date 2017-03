Els afins a Rafa Carbonell s'organitzen al voltant del corrent ‘Bloc i País’

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 00:00h

Més de 160 militants demanen a la direcció del partit remarcar la vessant nacionalista del partit

Els promotors del corrent intern Bloc i País demanaran en l'acte de presentació que celebraran diumenge a Guardamar de la Safor que el "nacionalisme deixe d'estar segrestat" a Compromís.



Xavier Pérez / València



El pacte firmat per les dues principals famílies del Bloc Nacionalista Valencià en el congrés que va celebrar el partit el passat mes de maig no ha aconseguit reconduir les diferències entre els partidaris de la coordinadora nacional Àgueda Micó i el portaveu Rafa Carbonell. Una mostra és la constitució del corrent polític intern 'Bloc i País', que celebrarà demà diumenge la seua assemblea constituent a Guardamar de la Safor i que compta amb el suport de més de 160 militants. Segons ha explicat a La Veu un destacat dirigent del partit identificat amb aquest corrent, l'objectiu de Bloc i País (BiP) és fer que el “nacionalisme deixe d'estar segrestat”. Aquest corrent, que aspira a tindre el suport de 300 militants en pocs dies, conviurà a partir d'ara en el si del partit amb el Bloc d'Esquerres Sobiranista (BES), l'únic corrent actualment actiu dins de la formació nacionalista.



Segons els promotors de la iniciativa, el corrent BiP és “la continuació de l’últim Congrés Nacional del Bloc, on un bon grapat de militants va demanar un nacionalisme més enfortit per a consolidar el nostre partit dins de Compromís, una coalició que ara per ara no té ideologia”.



Tot i que de moment ningú ha confirmat la seua presència en l'acte de demà, a ningú se li escapa que la majoria dels que formen part del corrent BiP són els que donaren suport a Rafa Carbonell durant l’etapa congressual del Bloc i els descontents amb la coalició amb Podemos en les eleccions estatals. L’elecció de Guardamar de la Safor per presentar l'acte així ho explica també i és que és a aquesta comarca on Carbonell compta amb bona part dels seus suports.



En el document fundacional del corrent Bloc i País, al qual ha tingut accés La Veu, destaca l’afirmació que el Bloc “és l’únic partit amb influència centrada en el país, i per això és l’únic capaç de veure i de denunciar en la realitat valenciana un conflicte nacional històric i present, visible en tots els camps de les decisions polítiques: l’econòmic, el cultural, l’administració del patrimoni territorial o la mateixa lluita política. I també per això és l’únic partit influent que té com a darrer objectiu la pervivència i la sobirania del poble valencià en la seua continuïtat històrica”. D’aquesta forma –segueix el document–, la condició del Bloc de partit d’estricta obediència valenciana “és imprescindible per a fer visible el compromís exclusiu del partit amb el poble valencià”.



Què fer amb Compromís



Sobre el futur de la coalició Compromís i la conveniència o no de fer-ne un partit dissolent-hi les forces que actualment formen l’aliança electoral, “pensem que d’aquestes forces, només una, el Bloc, s’hi ha mostrat sempre interessada, i que per tant només un procés impulsat pel Bloc podria fer nàixer un nou partit que assumira la seua raó de ser i el seu objectiu últim”, diu el document fundacional. “Si el Bloc decideix iniciar el procés l’haurà d’encapçalar, i per a això necessitarà un programa propi i el pes organitzatiu i ideològic suficient per a sostenir-lo”, assenyala.



Sobre l'objectiu del corrent Bloc i País, els seus promotors assenyalen que “vol ser un espai de debat i reflexió de les estratègies i les opcions polítiques conduents a la consecució de l’objectiu últim del nostre partit, a més del bé comú dels valencians”. Per últim, l’eix vertebrador de tots els membres del BiP serà “la potenciació” del nacionalisme polític valencià, amb l’objectiu de defensar el dret del poble valencià a decidir el seu futur.