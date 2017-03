Candela (Compromís): 'Alacant i Elx estan entre 7 o 8 punts menys en inversió de l'estat'

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 10:15h

Aquest divendres el senador autonòmic Carles Mulet i el diputat Ignasi Candela, de la coalició Compromís, van visitar Elx (Baix Vinalopó) de la mà de Mireia Mollà, portaveu del grup municipal d'aquesta formació a Elx, per comprovar de primera mà el dèficit d'inversió que apuntava Candela: “actualment Alacant i Elx estan entre 7 i 8 punt menys en inversió de l'estat”.És per això que cadascun dels representants d'ambdues cambres estatals exigiran al Govern espanyol un calendari d'actuacions i d'inversions per a les infraestructures d'Elx. En aquest sentit, preguntaran per les infraestructures ferroviàries, per les connexions per carretera d'Elx- Alacant i presentaran esmenes al Pressupost General de l'Estat.Candela ha exigit a la resta de forces polítiques que “es comprometen a barallar a Madrid el que ací defensen i que passen de les paraules als fets. El dèficit d'Alacant i Elx en inversions està entre set i huit punts per sota de la mitjana de l'Estat”. Per la seua banda, el senador Mulet ha explicat que “es posaran damunt la taula inversions vitals per a tots i realitzarem esmenes al pressupost general de l'Estat”.“Existeix un consens ampli en tots els àmbits: polític, econòmic i social, en reivindicacions històriques com són les carreteres, el ferrocarril i el Corredor Mediterrani. Suposadament hi ha una calendarització però mai arriba a concretar-se. Hi ha representants del Govern que qüestionen la importància d'aquestes infraestructures i nosaltres volem posar l'accent en el tram sud del Corredor Mediterrani, que està en perill per eixa dilatada inversió que es desvia cap al Corredor Central”, ha assenyalat Mireia Mollà.De manera més detallada, Compromís preguntarà per la previsió en l'adequació de l'accés des de l'autopista A-70 a l'Aeroport Alacant-Elx, que compta amb un únic carril en cada sentit i alberga una gran intensitat de trànsit, així com pel tancament de la Ronda Sud (EL-20) d'Elx que està més de trenta anys projectada i que de moment només compta amb una carretera inacabada i inconnexa. També preguntaran per la connexió de la carretera N-340 i l'autopista AP-7 amb la futura estació de l'AVE situada en la pedania il·licitana de Matola.Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, la coalició demanarà pels terminis i finalització de la construcció de la línia d'AVE en el tram Monforte-Múrcia, i per quan acabaran les obres de l'estació Matola-Elx. A més, i per la necessitat de connectar la via fèrria de rodalies Alacant-Múrcia amb l'estació de l'AVE de Matola-Elx, Compromís vol conèixer la previsió quant a característiques de les obres, pressupost i terminis de licitació i construcció que té el Ministeri de Foment espanyol per a procedir a aquesta connexió, així com la connexió de la via fèrria del rodalies Alacant-Múrcia amb l'Aeroport Alacant-Elx.