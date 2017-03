El Consell recorrerà l'anulació dels decrets per coordinar competències amb les diputacions

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 10:45h

D'aquesta forma, el Tribunal Superior de Justícia valencià ha estimat els recursos contenciós-administratiu que va interposar la Diputació de Castelló

La Generalitat treballarà en una nova normativa de coordinació que permeta "seguir treballant per l'eficiència, contra el balafiament i per l'interès dels ciutadans de la Comunitat", segons han informat fonts del Govern valencià.

La Generalitat Valenciana recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia valencià de declarar nuls els decrets que va aprovar el Consell al març de 2016, pels quals es fixaven les directrius de coordinació per a les funcions que en matèria d'esport i turisme gestionen les diputacions provincials en l'àmbit autonòmic, segons que han informat fonts del Govern valencià.



Paral·lelament, la Generalitat treballarà en una nova normativa de coordinació que, "més enllà d'interpretacions jurídiques", permeta "seguir treballant per l'eficiència, contra el balafiament i per l'interès dels ciutadans de la Comunitat", segons les mateixes fonts.



Les dues resolucions de la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJ valencià consideren que els decrets vulneren el principi de reserva legal, ja que, en tenir els decrets com a objecte fixar les directrius de coordinació per a funcions pròpies de les tres diputacions, d'acord amb la normativa, s'hauria d'haver dictat una llei que fóra aprovada per les Corts Valencianes.



Així mateix, el TSJ valencià assegura que no pot servir de cobertura a aquests decrets l'article 4 de la llei, per la qual es declaren d'interès general per a la Comunitat determinades funcions pròpies de les diputacions, atès que el mateix ha d'entendre's derogat per oposar-se al que es disposa en el posterior Estatut d'Autonomia i en la Llei 8/2010. Per açò, declara la nul·litat dels decrets per "falta de conformitat" a dret.



D'aquesta forma, aquest tribunal estima els recursos contenciós-administratiu que va interposar la Diputació de Castelló contra tots dos decrets, i imposa les costes processals per meitats a les parts demandades -la Generalitat i la Diputació de València-, que fixa en 3.000 euros en cada sentència.