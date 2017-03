L’individual de raspall adaptat protagonista al 47è ‘Colp a Colp’

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 11:15h

Ja tenim ací el programa vint-i-quatre de la segona temporada de ‘Colp a Colp’, el número 47 del total, que estarà farcit de notícies de l’actualitat del món de la pilota.Al principi del programa podreu escoltar el sumari, on vos avançarem tots els temes que tractarem. Tot seguit, farem un repàs de les competicions professionals, on ja duem diverses partides del XXVI Circuit Professional d’Escala i Corda.Quant a les competicions de tecnificació, vos contarem qui ha guanyat l’Individual Autonòmic de raspall. Així mateix, en l’espai amateur vos aproparem les primeres partides d'El Corte Inglés de galotxa. A més, vos contarem l’inici de les lligues de llargues i palma i vos parlarem de l’individual de raspall adaptat que es juga aquest cap de setmana a Orba. Per saber més sobre el campionat entrevistarem Gabriel Melis, director tècnic de la Federació d’esports adaptats.Com no, tindreu al vostre abast la cèlebre secció de vocabulari amb l’explicació d’una nova expressió del ric lèxic de la pilota amb la veu de Sergi Durbà. Hui, “a bones hores, pilotes noves”.En la secció cultural, vos repassarem com va ser l’acte del passat divendres a Beniparrell, de presentació de PilotaVeu i del monogràfic de pilota valenciana que ha fet la revista Saó . A més, vos contarem on podreu veure pilota durant les falles i també com podreu gaudir de la pilota amb motiu del dia de la dona.Recordeu que podeu seguir ‘Colp a Colp’ a Facebook i a Twitter , on podreu assabentar-vos de totes les novetats del programa.Estem d’enhorabona, a més, perquè des de hui divendres podreu escoltar també el programa a Ràdio La Veu d’Ondara tots els divendres a les 13.30h. Anem apropant més i més la pilota als diferents pobles del País Valencià.Així mateix, el programa, com sempre, serà emès per Ràdio Godella 98.0 FM i Ràdio Manises 105.7, divendres a les 13.30h. Dissabte, a les 14h, es podrà tornar a escoltar a Ràdio Godella. A més a més, també el podreu escoltar a Ràdio Terra divendres a les 17.00h i a Ràdio Aktiva (107.6 en l’Alcoià i 98.2 en la Vall d’Albaida) divendres a les 14.00h. I, per descomptat, també podreu escoltar aquest ‘Colp a Colp’ i la resta a la nostra web: www.pilotaveu.com