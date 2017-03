El País Valencià lidera el descens d'execucions hipotecàries presentades en 2016

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 16:30h

El nombre d'execucions hipotecàries iniciades en 2016 al País Valencià va ser de 6.741, la qual cosa suposa un descens del 39,6% respecte a les presentades l'any anterior, segons l'informe ‘Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials’ que aquest divendres ha fet públic la Secció d'Estadística del Consell General del Poder Judicial.Es tracta de la xifra més baixa de les registrades en el territori valencià des de 2008, quan es van iniciar 10.591 execucions hipotecàries. En 2009 van ser 16.290; en 2010, 18.102; en 2011, 14.868; en 2012, 16.157; en 2013, 11.596; en 2014, 13.893; i en 2015, 11.166.Les dades situen el País Valencià al capdavant a nivell estatal en reducció de demandes per impagament d'hipoteca, per davant de Galícia, amb un descens del 39,2% i de Navarra, on van caure un 38,8% respecte al 2015.La demarcació de València destaca especialment, ja que la reducció del número d'execucions hipotecàries va ser del 50,4% respecte de l'any anterior. En la d'Alacant la caiguda fou del 32,8% i en la Castelló del 31,7%.Així mateix, el País Valencià és el primer a nivell estatal en número de llançaments ( acció de treure l'arrendatari o ocupant d'una finca ) conseqüència d'execucions hipotecàries en 2016, amb 5.398 casos, per davant d'Andalusia, amb 5.193 i Catalunya, amb 4.452.Les 10.510 demandes per acomiadament presentades en els jutjats socials del País Valencià en 2016 van suposar un descens del 3,7 % respecte a les registrades l'any anterior.