Les fortes ratxes de vent superen els 90 km/h a diversos punts de la demarcació de Castelló

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 11:45h

Foto: Policia de Rocafort. URL curta



Etiquetes

Vent



EP / València.



Les fortes ratxes de vent registrades durant la nit de divendres i en la matinada d'aquest dissabte al País Valencià han arribat als 94 quilòmetres per hora a Fredes (Baix Maestrat), 91 en l'observatori de l'aeroport d'Alacant/Elx i 90 a Vilafranca (Alt Maestrat), segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia en el seu compte de Twitter.



La ratxes de major intensitat es van registrar a última hora d'aquest passat divendres, durant la breu tempesta que va deixar un balanç modest de pluja acumulada per la rapidesa de pas de les precipitacions.



També van haver vents de 80 quilòmetres per hora als municipis de Morella (els Ports), amb 88; Manises (Horta Oest) i Bicorb (Canal de Navarrés), amb 82 i 81 quilòmetres per hora, respectivament, i a València amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora.



Per a aquest dissabte, Aemet ja ha rebaixat el nivell d'alerta per vents al País Valencià del nivell groc a verd, i l'avís anirà en descens durant tota la jornada.