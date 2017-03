Pere Roc II, Fèlix i Monrabal ressorgeixen amb força

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 13:15h

El trio guanya l'equip de Genovés II, Dani i Carlos a Vilamarxant i es col·loca segon en la classificació i a un pas de semifinals

Félix llançant-se per fer una volea.

Molts esperaven que l’equip de Benidorm, amb Pere Roc II, Fèlix i Monrabal, se la jugaren a vida o mort amb l’equip de València (Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho) en l’última jornada de Lliga. Donaven per fet que hui, a Vilamarxant, l’equip de Genovés II, Dani i Carlos guanyarien en el duel que els enfrontava, sobretot després de l’actuació que els de Pere Roc van tindre el passat cap de setmana contra la parella de Soro III i Javi, líders en solitari. Aquella partida va deixar una sensació amarga respecte al trio de Benidorm, que va palesar problemes de compenetració i enteniment entre ells.



A Vilamarxant va canviar la cosa, i els de Pere Roc van poder demostrar que han madurat molt com a equip i han parlat tot el que havien de millorar per fer un canvi de mentalitat notable. L'ambient al trinquet era fantàstic, amb un púlbic que omplia bona part de les localitats i esperava l'inici amb molta expectació.





Dani va rebre aquest quadre com a reconeixement per la seua trajectòria abans de començar. Fotografia: Javier Cid.



Començava Monrabal fent la ferida, amb algunes faltes que aprofitaven els rojos per adjudicar-se el primer joc. El dau era fonamental en un trinquet com el de Vilamarxant, i els blaus ho sabien. Peluco, el trinqueter, ja avisava en la prèvia que els components de l’equip de Benidorm han jugat molt allí i amb grans actuacions. La partida anava igualada en tot moment, fins que els blaus aconseguien fer el 35-25. El públic aplaudia amb força els quinzes, en què els jugadors demostraven la seua gran vàlua. A poc a poc, el trio de Benidorm anava desmarcant-se més en el marcador, tot i que els rojos no es donaven per vençuts. A la fi, 60 – 35 per a Pere Roc II, Fèlix i Monrabal que han escrit un punt i a part per a aspirar al màxim en aquesta Lliga Professional d’Escala i Corda.



La Lliga continua, amb l'enfrontament entre Soro III i Javi, que són líders, i Puchol II i Jesús. També es disputarà una, entre els equip de Marc, Pere i Héctor, que no depenen d’ells mateixos, i Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho.



L'equip de Genovés II queda tercer a l'espera dels resultats del diumenge. Fotografia: Javier Cid.