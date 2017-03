La solidaritat amb el Sàhara occidental arriba des del País Valencià

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 00:00h

L’ONG AAPSD (Associació d’Ajuda a Persones Saharauís amb Discapacitat) participa un any més en la Caravana per la Pau organitzada per la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharauí del País Valencià



RedactaVeu / Algemesí.



Aquest dissabte 4 de març, l’ ONG AAPSD (Associació d’Ajuda a Persones Sahrauís amb Discapacitat) va participar en la Caravana per la Pau que eixia de València amb destinació als campaments de refugiats del Sàhara Occidental. Aquesta iniciativa solidària l’organitza la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià, FASPS-PV, i és possible gràcies a la solidaritat de milers de persones i entitats.El camions de la “Caravana per la Pau” van eixir de Paterna amb aliments arreplegats per tot el País Valencià junt amb material escolar, i diversos projectes per a ser enviat als campaments de refugiats sahrahuís en Tinduf.L’AAPSD està col·laborant en aquesta iniciativa des del 2013. En aquesta ocasió, ha invertit vora 15.000 € que s’han traduït en 12.000 Kg de material sanitari, higiènic i menjar imperible, com llenties, oli, sucre o arròs. Aquesta xifra és pràcticament el mateix que l’AAPSD havia enviat en el conjunt de les 5 caravanes anteriors, en les quals el material enviat havia costat al voltant de 14.000 € i havia suposat un enviament d’uns 13.000 Kg de material i menjar.



Part del material enviat als campaments de Tindouf



L’ONG AAPSD (Associació d’Ajuda a Persones Sahrauís amb Discapacitat) és una associació que tracta d’ajudar persones, majoritàriament xiquets i xiquetes, amb discapacitat profunda que viuen en els campaments de refugiats del Tindouf. Aquesta associació es va crear l’any 2012, i està formada majoritàriament per persones d’Algemesí (la Ribera Alta), encara que també hi ha membres de València i d’altres pobles de la Ribera.



L’AAPSD actua directament en els campaments de refugiats a través d’un programa de lliurament periòdic de material destinat a millorar l’atenció domiciliària (medecines, alimentació, bolquers, etc). Però, la principal actuació és el programa de tallers de formació dirigits a personal sanitari i a familiars, impartits pels fisioterapeutes de l’associació. A més, aquest programa es complementa en la construcció de cadires adaptades a les persones amb discapacitat, segons un prototip creat pels membres de l’AAPSD. Es tracta de, mitjançant aquestes cadires, millorar substancialment el dia a dia d’aquestes persones i pal·liar les malformacions associades a les seues malalties. En les visites als campaments s’ensenya els fusters locals a construir-les amb material que tenen al seu abast en els campaments, i a les famílies, com utilitzar-les.





Membres de l'AAPSD participants de la Caravana per la Pau







L’AAPSD es finança mitjançant l’apadrinament dels xiquets (8,3 € al mes) i tots els recursos que s'aconsegueixen s’inverteixen en els projectes d’ajuda. També rep ajuda d’iniciatives solidària, com la del CEIP Mestalla de València, que arreplegà 2.000 € per col·laborar amb aquesta inciaitiva solidària valenciana.





