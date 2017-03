Tota la informació de les Falles, a la palma de la teua mà

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 00:00h

La darrera actualització de l’aplicació mòbil València ja incorpora tota la informació actualitzada referent a la celebració de Falles. “Per segon any consecutiu impulsem al màxim la informació de la nostra festa gran a través de les noves tecnologies, i l’App València és una ferramenta molt útil per arribar a moltíssima gent”, ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.L’actualització de l’aplicació incorpora en la seua pàgina principal l’enllaç a tota la informació relacionada amb les Falles. Una vegada dins de la secció, hi ha tot un seguit de possibilitats per als usuaris i les usuàries, com ara la de consultar l’agenda fallera.Fuset ha destacat que “és prioritari que per al bon desenvolupament de la festa la gent dispose de tota la informació possible sobre agenda, horaris dels actes i els castells, zones de monuments, etc. En definitiva, tota la informació útil per als dies de Falles". A més, ha recordat que l’aplicació permet rebre alertes sobre possibles canvis d’horaris o notícies d’última hora relacionades amb les Falles i que enguany s’incorpora el decàleg presentat juntament amb diversos col·lectius del teixit social de la ciutat per fomentar una convivència òptima durant les Falles.Per altra banda, hi ha serveis de localització dels monuments fallers (amb informació alfanumèrica associada, com ara lemes, esbossos o artistes fallers), zones d’activitats falleres, carpes, talls de carrers i urinaris. A més, enguany s’incorpora informació sobre la localització de zones per a persones amb mobilitat reduïda.L’aplicació també inclou enguany, per segon any consecutiu, el conjunt de cartells integrats en la imatge gràfica de les Falles de 2017 perquè totes les persones interessades se’ls puguen descarregar i difondre.L'App València està disponible per a sistemes Android en Google Play i també per a iOS en l’ App Store d'Apple