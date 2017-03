Desmantellen un taller clandestí a Torrent on treballaven 11 hores al dia per 25 €

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 14:00h

Treballaven sense cap tipus de contracte de treball ni assegurança d'accidents

EP / València.



Agents de la Policia Nacional han desmantellat a Torrent (l’Horta Oest) un taller clandestí dedicat a la confecció tèxtil i a la fabricació de coixins, i productes tèxtils per a la llar. Els dos responsables han sigut detinguts per, presumptament, comptar amb empleats sense donar-los d'alta en la Seguretat Social i en jornades laborals de fins a 11 hores per un salari diari de 25 a 30 euros, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.



Les recerques es van iniciar al gener en tenir coneixement els agents de l'existència d'un taller situat en un magatzem a Torrent, després de descobrir que cap dels treballadors estava afiliat a la Seguretat Social.



Després de diversos dispositius de vigilància, els policies van constatar que cada dia acudien una mitjana de huit treballadors, quasi tots d'origen estranger, que entraven a les 8 hores i romanien fins a 11 hores en el seu interior, mentre el local romania sempre tancat.



En una de les vigilàncies, els agents van observar com el responsable del taller i diversos treballadors descarregaven una furgoneta de productes per a la fabricació de coixins.



Finalment, després d'intensificar les vigilàncies en col·laboració amb inspectors de Treball i la Seguretat Social, la Policia va regirar el local i va identificar en el seu interior huit persones, la majoria estrangeres, i totes sense contractes de treball.



Com a conseqüència de les recerques, els agents han detingut dos homes per un presumpte delicte contra els treballadors, un com a responsable del local i l'altre per ser l'encarregat de captar alguns dels treballadors estrangers.



Tots dos han sigut posats en llibertat després de prestar declaració, no sense abans ser advertits de l'obligació de personar-se davant l'autoritat judicial quan siguen requerits. Mentrestant, Inspecció de Treball i la Seguretat Social tramiten l'expedient sancionador corresponent.



Jornades “maratonianes” de dilluns a dissabte



La investigació de la Policia Nacional ha conclòs que els treballadors del taller clandestí havien acceptat les condicions de treball imposades a causa de la seua situació de necessitat, ja que no disposaven de mitjans per subsistir i treballaven sense cap tipus de contracte de treball, ni d'assegurança d'accidents, segons les mateixes fonts.



En concret, realitzaven jornades "maratonianes" de dilluns a dissabte per un salari de 25 i 30 euros diaris, excepte quan anaven als mercats ambulants per a la venda dels productes que fabricaven, ja que en aquest cas el salari era únicament de 15 euros.



En matèria de seguretat, el taller mancava de qualsevol tipus de mitjà de prevenció i protecció de riscos laborals malgrat utilitzar productes altament inflamables com l'escuma, com van constatar els agents en observar la falta d'extintors.