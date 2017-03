València vol donar visibilitat a les dones del món de la pilota

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 00:00h

Les dones que es dediquen al món de la pilota valenciana, com en molts altres camps, no gaudeixen de massa visibilitat, tot i que certament aquesta va millorant poc a poc. La participació de la dona en aquest esport ha augmentat durant els últims tres anys, amb figures pioneres com la d’Ana Belén Giner, exjugadora i actual entrenadora, o d'altres noms referents en els trinquets valencians, encara que potser resulten desconeguts per al gran públic, com són Mar de Bicorb o Ana i Noèlia de Beniparrell (les germanes Puertes).Per ajudar a revertir aquesta situació de poca visibilitat i desconeixement envers del món de la pilota femení, precisament emmarcat en el dia 8 de març, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Esports i juntament amb la Federació de Pilota Valenciana, han organitzat la “Setmana de la dona pilotari” en la qual s'han programat diverses partides, tant de raspall com d'escala i corda, en el Trinquet de Pelayo. A més, la proposta inclou una novetat que és l'accés lliure a les dones que vulguen presenciar partides de professionals entre els dies 10 al 18 de març.La regidora d'Esports, Maite Girau, ha manifestat que des de l'Ajuntament “donem suport a aquesta iniciativa que s'engloba dins d'un dels nostres objectius de donar visibilitat a les dones esportistes”. El president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, ha subratllat aquest mateix objectiu, després d’afirmar la voluntat de “donar visibilitat a totes les accions que es fan a favor de la dona, així com el gran nivell esportiu que tenen les joves que han decidit jugar a aquest esport”.Actualment, cap dona que juga a pilota valenciana és professional, encara que en la banda dels homes, tampoc n'hi ha un gran número, ja que aquest no és un esport de masses. És per això que les figures més destacades del món femení de pilota estan en el nivell que s'anomena de tecnificació, que per als no experts representa que són semiprofessionals, ja que dediquen la seua vida a la pilota, però no cobren.Cal destacar la figura d'una de les pioneres en aquest esport, Ana Belén Giner, que actualment ha deixat de jugar a pilota per passar a ser entrenadora i vicepresidenta de competicions de dones en la Federació de Pilota Valenciana Certament la incorporació de la dona en el món de la pilota està creixent. Un exemple és que les finals femenines d'aquest nivell de tecnificació anteriorment es jugaven en el trinquet d'Alcàsser, on es juguen la resta de fases del torneig, i enguany per primera vegada s'han disputat en el d'Oliva, un trinquet més gran on encabir més públic i donar així a conèixer les dones pilotaris valencianes.Tot i això, no es pot dir que ja estiga tot resolt pel que fa al paper de la dona en la pilota, perquè és cer que hi ha més visibilitat, gràcies a mitjans com PilotaVeu, que donen cobertura a les dones pilotaris , però encara falta molt a fer.