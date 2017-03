El cap i casal 'vol' i està 'preparat' per acollir refugiats

Dissabte, 4 de març de 2017 a les 19:30h

Amnistia Internacional i l'Ajuntament de València així ho han reivindicat en l'acte 'Inaugurem una ciutat acollidora amb les persones refugiades'

EP / València.



Amnistia Internacional i l'Ajuntament de València han eixit aquest dissabte al carrer per a celebrar l'acte 'Inaugurem una ciutat acollidora amb les persones refugiades', en el qual ambdues entitats han reivindicat que València està "preparada i vol acollir refugiats" i han reclamat que el Govern estatal "complisca els compromisos que ha adquirit" en aquesta matèria.



L'esdeveniment ha reunit a més d'un centenar de persones a les portes de l'edifici consistorial en una jornada en la qual diverses ciutats d’arreu de l’estat, entre elles Castelló de la Plana i Alacant, han organitzat també actes reivindicatius similars. En el marc d'aquesta cita, el regidor de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Roberto Jaramillo, ha tallat una cinta inaugural simbòlica de València com a 'ciutat refugi'.



En l'acte també han participat el coordinador d'Amnistia Internacional a València, Pau Bares; la primera tinent d'alcalde, Sandra Gómez; l'edil de mobilitat sostenible, Giuseppe Grezzi; l'actriu valenciana i diputada de Podem en el Congrés dels Diputats, Rosana Pastor, i la representant de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), Teresa Benac. A més, han assistit el portaveu del grup municipal de Ciudadanos en el consistori, Fernando Giner, i l'edil de la formació, Amparo Picó.



En l'esdeveniment, Rosana Pastor s'ha dirigit al Govern estatal per a assenyalar que la ciutat "està preparada per a acollir" i demanar-li que "siga sensible amb els compromisos que ha adquirit". "És molt important que aquesta ciutat cresca, progresse i sàpia ser solidària amb tots els que pateixen" i "estan veient minvats els seus drets", ha manifestat.



"La major crisi de persones refugiades des de la II Guerra Mundial"



El coordinador d'Amnistia ha qualificat el moment actual d’"històric" perquè "s'ha produït la major crisi de persones refugiades des de la II Guerra Mundial", una situació que "compliquen encara més" accions de la Unió Europea com els pactes amb Turquia.



Pau Bares ha insistit que hi ha "recursos suficients per a molt més del que fem" i en el fet que "a aquest pas" no s'haurà complit amb el compromís que va adquirir l’Estat espanyol fins al 2025. En aquesta línia, ha remarcat que el 86% dels refugiats estan sent acollits en països subdesenvolupats, per la qual cosa, "dir que no hi ha recursos és una hipocresia".



Per la seua banda, Jaramillo ha indicat que "l'Ajuntament, davant d’açò solament pot estar a l'altura", ha indicat, per a recordar que va destinar "des del primer minut" una partida pressupostària de 200.000 euros, al costat del propòsit de la Generalitat de "posar un vaixell a disposició, portar refugiats i que ciutats com València els acolliren". Al mateix temps, ha denunciat que "el Govern de l'Estat simplement s'ha negat perquè açò siga possible", ja que "es va comprometre a acollir 17.000 persones, una quantitat que és insuficient". "Ni un 10% ha vingut. L'Estat espanyol és responsable. Es requereixen recursos i voluntat política, i no tenen voluntat política", ha recriminat.