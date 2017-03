Llancen un joc per a mòbils amb una fallera com a protagonista

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 09:30h

Aquesta setmana, aprofitant que ja s'acosten les Falles, l'estudi valencià ‘Terreta Games’ ha llançat un joc per a mòbils, anomenat On Falles, que té com protagonista una fallera que ha d'aconseguir el seu objectiu, que és preparar-se per a l'ofrena.Mentre es recorren els diferents nivells de què disposa el joc, es poden reconèixer diferents punts de València, això sí, passats pel filtre del còmic. Com qualsevol aventura de plataformes, s'han d'anar recopilant diferents objectes per anar aconseguint els objectius que es marquen, per a finalment aconseguir arribar a l'ofrena.De moment el joc està disponible per a dispositius amb Android i es pot descarregar de manera gratuïta en Google Play , la versió per a plataformes web estarà pròximament.