La primera directora de Ràdio 9 és entrevistada pel programa de ràdio ‘La Represa’

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 11:45h

En la ràdio va estar a Radiocadena, on des d'espais com Entre Nosotras va ser una pionera del feminisme, amb guardons irònics com el "platanito de plástico", on "premiaven" aquelles persones públiques que feien declaracions micro-masclistes. Després vingueren Aitana, Ràdio Nou i la presidència de la Unió de Periodistes.La Represa és un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes enregistrat a Godella i que s'emet, entre d'altres, a les ràdios de Mislata, Picassent, Alzira, Cocentaina, Altea i les ràdios universitàries de la UPV i UJI.