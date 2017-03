Les valencianes, convocades a l'Aturada Internacional de Dones el 8 de març

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 00:00h

El pròxim dimecres 8 de març, dia internacional de la dona, serà amplament commemorat al llarg i ample del País Valencià, ja que molts ajuntaments tenen preparada una programació especial. Alhora, hi haurà diverses organitzacions que han convocat manifestacions, així com aturades, com és el cas dels col·lectius d'Alacant, Elx i Intersindical Valenciana que s'han sumat a la convocatòria internacional en què es farà una "aturada en el treball, en la tasca de cures i en el consum", amb especial menció a la vaga de dones que ha convocat el moviment “Ni una menos” a llatinoamèrica, un grup que va nàixer l'estiu de 2015, en resposta a la successió d'assassinats a dones que pateix Argentina.Des de l’Àrea de Dones de la Intersindical Valenciana exigeixen als poders públics del País Valencià, de l’estat i a les instàncies internacionals, determinació i tolerància zero a la discriminació i la violència cap a les dones. És per això que han elaborat diversos materials on s'expliquen els motius de l’Aturada Internacional de Dones , i sobre com actuar aquest dia als centres de treball.El sindicat ha comunicat a l’autoritat laboral l’aturada de dones per al dia 8 març sota el lema “La solidaritat és la nostra arma”. De manera més específica, Intersindical Valenciana explica que la convocatòria consisteix en una aturada a tots els centres de treball, sense distinció, i convida les dones, individualment i col·lectivament, a adherir-se i donar suport a la mobilització fent el seguiment de l’aturada. És a dir, una aturada laboral que suposa el cessament de l’activitat laboral als centres de treball entre les 12 i les 13 hores i una concentració a les seues portes, en una zona que siga visible per a la ciutadania amb un cartell senzill exposant els motius de l’aturada. A més, animen a fer servir xiulets o cassoles per fer-se sentir i fer selfies, fotos i vídeos de l’acció per compartir-los en les xarxes amb el hashtag #8mAturadaDones . A les 13.00 acaba l’atur laboral.