Alumnes de l'institut de Cabanes representen l’UJI en la final de la Lliga de debat

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 14:00h

Aquest dissabte, el SES Cabanes (Secció d'Educació Secundària de l'IES Alfons XIII) ha guanyat la final local de la Lliga de debat de Secundària i Batxillerat , per la qual cosa representarà la Universitat Jaume I de Castelló en la final absoluta que se celebrarà els dies 28, 29 i 30 d’abril a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L’IES Ximén d’Urrea de l’Alcora, juntament amb el SES Cabanes, han sigut els dos equips que han superat les eliminatòries i s’han classificat per a la fase final.En aquesta jornada classificatòria van participar 25 alumnes dels centres educatius IES Joan Baptista Porcar de Castelló, SES Cabanes, IES Ximén d’Urrea de l’Alcora, IES Benigasló de la Vall d’Uixó i IES Almenara, que van mostrar la seua destresa d'argumentació en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló.El tribunal, format per Manel Pitarch, Lorena Manrique, Avel·lí Flors, Andreu Beltran i Balma Pardo, ha aprofitat aquesta última fase de la Lliga a Castelló de la Plana per fer esment d’una jove, Marina Carrero Pérez, que ha destacat per ser la millor oradora de la competició.

El jurat ha tingut en compte, a l’hora de valorar els grups de debat, destreses com la capacitat de treballar en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en l’oratòria, l’originalitat del discurs, el bon domini del tema de debat, l’ordenació lògica de les idees, la recerca d’informació, l’adequació en cada intervenció o la correcció tant semàntica com formal.En total, l’actual edició de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, organitzada per Escola Valenciana i la Xarxa Vives , ha comptat amb la participació de 205 alumnes procedents de 41 centres educatius adscrits a les cinc universitats públiques del País Valencià.En el gran debat final, la Universitat Jaume I de Castelló serà representada pel SES Cabanes, la Universitat d’Alacant per l'IES Pare Vitòria d'Alcoi, la Universitat Miguel Hernández d’Elx per l'IES Nou Derramador d'Ibi, la Universitat Politècnica de València pel Col·legi Parroquial Sant Josep de Tavernes de la Valldigna i la Universitat de València per l’IES Sivera Font de Canals.En aquest esdeveniment que se celebrarà a la Universitat Pompeu Fabra s'acolliran, a més dels cinc representants valencians, la resta dels grups vencedors procedents de territoris de parla catalana: la Franja de Ponent, Catalunya del Nord, Andorra, Catalunya, Sardenya i Illes Balears.