Compromís insta Costes a reparar ja el litoral malmès pel temporal

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 00:00h

Per a la coalició "encara queden molts treballs per executar o s'estan realitzant deficientment i han sigut els ajuntaments els que han hagut d'assumir les actuacions"



RedactaVeu / València.



El temporal de pluges que va patir el País Valencià al mes de gener va provocar que diferents punts del litoral valencià acabaren amb passejos o altres estructures destrossades, i fins i tot en alguns casos va desaparèixer part de la sorra de la mateixa platja. Per tal d'arreglar tots els danys, des del govern estatal, concretament des de Costes, va haver un compromís de resoldre’ls. És per això que Jordi Navarrete, senador de Compromís, ha volgut comunicar l'incompliment per part d'aquesta administració estatal d'algunes de les actuacions de reparació.



Fins i tot, en el comunicat de la coalició esmenten que han deixat passar unes setmanes de més, respecte a les dates que el mateix ministeri va fixar per a l'inici de les obres. De fet, en una reunió mantinguda a finals de gener, la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Raquel Orts, i el subdirector general per a la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz, van assegurar a un grup d'alcaldes de la Safor “que actuarien en dues setmanes.Però estem en març i el balanç ens sembla lamentable” ha lamentat Navarrete.





Treball de l'ajuntament en la platja de Xeraco. Foto. Compromís Senat.



La gravetat de l'assumpte és major si es valora que per a aquests municipis el turisme és un dels factors importants, ja que amb les Falles, que són la setmana que ve, i la Setmana Santa el pròxim mes, s'esperaria una major afluència de gent. És per això que la coalició demana a Costes que “complisquen els seus acords i anuncis i executen les peticions i accions tan necessàries que els traslladem per tractar que la franja litoral recupere ràpidament el seu millor aspecte” segons el senador de la coalició.



Alguns ajuntaments assumeixen les reparacions



En el cas de Xeraco o Tavernes de la Valldigna (la Safor), han sigut els mateixos ajuntaments els que han assumit les reparacions dedicant part dels seus pressupostos a reconstruir passarel·les, salaris, subministraments, reposició d'elements danyats, obrir canals de desembocadura de rius, netejar canyes o protegir dunes amb tots els seus mitjans possibles davant la inacció del ministeri espanyol, tal com s'explica al comunicat difós per Compromís.





Pedres a la platja de Cabanes. Foto: Compromís Senat.



Les estimacions d'inversió facilitades per la coalició apunten que Xeraco pot acabar destinant a aquests treballs d'emergència vora 100.000 euros (gairebé tot el seu capítol d'inversions) i en el cas de Tavernes de la Valldigna, 1.300.000 euros, a l'espera que el Ministeri complisca amb la seua paraula i regenere la platja de la Goleta. També ajuntaments més menuts com el de Guardamar de la Safor han reclamat una reunió amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, davant la falta d'actuacions en el seu litoral i la falta de polítiques sostenibles.



Canvis a la platja de Cabanes



Això sí, cal destacar el cas de Cabanes (la Plana Alta), on sí que ha actuat el ministeri, encara que canviant la fisonomia de la platja, ja que "on abans hi havia una platja de sorra han posat tones de pedres, ni una sola aportació de sorra, tot i que van dir que la mourien de zones en què s'acumula cap a aquelles deficitàries que han perdut molt de volum de sorra en els últims temporals", ha conclòs Navarrete.





