Manifest 8 de març: ‘Enxarxades contra les violències masclistes’

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 10:00h

“Enxarxades contra les violències masclistes” és el títol del manifest d ’Intersindical Valenciana per al dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, en el qual es fa “una crida a la unitat i la lluita de les dones per acabar amb el patriarcat”.El Sindicat considera que la lluita és “l’eina per aconseguir avançar envers una veritable igualtat en tots els àmbits de la societat,també el laboral”. Per això, ha convocat, com moltes altres organitzacions feministes, una Aturada Internacional de Dones per al proper dimecres 8 de març, des de les 12.00 a les 13.00 hores, amb concentracions a les portes dels centres de treball amb cartells i pancartes i roba negra o morada.A més, ha convocat tres concentracions a les 12.00 hores del pròxim dimecres a Alacant (plaça de la Muntanyeta), Castelló (subdelegació del govern, plaça de Maria Agustina) i València (torre 3, Centre administratiu Nou d'Octubre. Carrer de Castán Tobeñas, núm. 77).Finalment, el Sindicat també crida a la participació en les concentracions i manifestacions convocades per commemorar el Dia Internacional de les Dones a Alacant, a les 19.30 h (des de la plaça dels Estels), Castelló de la Plana (a les 19.00 h des de la plaça de Maria Agustina) i València (a les 19.30 h des dels Jardins del Parterre).