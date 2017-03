Casadesús rescata el Llevant (2-1)

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 12:45h

L’entrada del davanter en la segona part canvia el derbi valencià davant un Elx que es va avançar en el marcador

Juan Muñoz celebra amb ràbia el gol de la victòria per al Llevant.

Javier Cid / València.



El Llevant va sumar la seua setena victòria consecutiva a l’estadi Ciutat de València després de vèncer l’Elx en un partit jugat al mig del camp i amb poques alternatives. L’Elx es va avançar en el minut 2 gràcies a l’exllevantinista Nino, però dos gols de penal, un de Víctor Casadesús i un altre de Juan Muñoz, van capgirar el marcador i van donar el triomf al Llevant, que manté el seu avantatge al front de la classificació de dèsset punts amb el tercer classificat, el Tenerife.



L’Elx va començar el partit pressionant molt amunt i no deixant crear a la defensa del Llevant. I eixa pressió va donar els seus fruits als primers minuts de joc, ja que en un centre des de l'esquerra de Borja Valle, Nino va avançar els il·licitans després d’agafar el rebuig del seu primer tir, que va repel·lir Raúl.



El gol va fer reaccionar el Llevant, però l’Elx estava molt ben posicionat, sense deixar espais darrere i posant les coses complicades al líder, que fa ja més d’un any que no perd al seu estadi. Lerma ho va intentar en un rebuig que li va caure a la frontal de l’àrea, però el seu fort tir el va detenir amb problemes Juan Carlos. Així es va arribar al descans en un partit que l’Elx tenia on volia i el Llevant es veia amb la necessitat de remuntar.



En la represa, Juan Ramón Muñiz va fer entrar Víctor Casadesús i Montañés per donar més presència ofensiva, més moviment entre línies i qualitat. I prompte es va notar el canvi, ja que el Llevant es va fer amb el control del partit. Així, al minut 53, el col·legiat Arias López va xiular un penal a favor del líder per mans de Túñez, que va ser molt protestat pel conjunt il·licità. Casadesús va ser l’encarregat de llançar-lo, però Juan Carlos va detenir el tir amb una gran estirada. Tanmateix, el rebot li va caure de nou al davanter mallorquí del Llevant que establia l’1-1 amb quasi tota la segona part per davant.





Casadesús arreplega el rebot del primer penal per establir l'empat. Fotografia: La Lliga.



El Llevant es va animar amb el gol i buscava la victòria davant el seu públic però sense arribar amb massa ocasions clares. No obstant això, l’Elx, a poc a poc, també es va estirar i al minut 73 va estar a punt de batre Raúl en un tir des de dins de l’àrea de Valle que va tocar el pal per fora. El partit estava emocionant ja que els dos podien marcar.



El Llevant ho intentava més i, finalment, al minut 85, Casadesús es va endinsar amb perill a l’àrea després de furtar la pilota i Dorca va cometre penal sobre el mallorquí. L’àrbitre no va dubtar encara que els jugadors i aficionats de l’Elx no estaven d’acord amb la seua decisió. Així, el substitut de Roger, el sevillà Juan Muñoz, que va tindre una actuació discreta, es va atrevir amb la responsabilitat i va donar la victòria a un Llevant que es manté a 7 del segon, el Girona, i a dèsset punts del tercer, el Tenerife.



Fitxa tècnica:



2 - Llevant: Raúl Fernández, Iván López, Rober, Postigo, Toño, Natxo Insa (Montañés, m.46), Lerma, Campaña (Verza, m.92), Jason, Rubén García (Casadesús, m.46) i Juan Muñoz.



1 - Elx: Juan Carlos, Luis Pérez, Pelegrín, Túñez, Iriondo, Fabián Ruiz (Álex Fernández, m.75), Dorca, Pelayo (Liberto Beltrán, m.84), Borja Valle, Hervías (Pedro, m.65) i Nino.



Gols: 0-1, m.2: Nino. 1-1, m.53: Casadesús. 2-1, m.87: Juan Muñoz, de penal.



Àrbitre: Arias López (col·legi càntabre). Va amonestar pel Llevant Toño, Campaña i Casadesús, i per l'Elx Dorca, Nino i Iriondo.



Incidències: Partit corresponent a la jornada 28a de Segona Divisió disputat a l'estadi Ciutat de València.

