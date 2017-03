Sixto demana al Govern espanyol que invertisca per millorar la situació del camp valencià

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 12:45h

La sequera, els temporals de pluges i les gelades, junt amb les plagues i l’explotació dels treballadors per part de les ETTs, han deixat el camp valencià en una situació “terrible”, segons el diputat d’EUPV, que reclama més inversions al Ministeri.

“Ens trobem davant d’un panorama terrible per al camp valencià. El sector de l’agricultura necessita més inversió, i en aquest moments ni des de la Conselleria ni des del Ministeri s’està prioritzant”, ha denunciat el diputat d’ EUPV al Congrés espanyol Ricardo Sixto, després d’una reunió a Polinyà de Xúquer amb els sindicats La Unió de Llauradors Ava-Asaja , UGT i CCOO, i alcaldes i regidors de la Ribera Alta i Baixa, per tractar la problemàtica de l’agricultura, l’ocupació i ETT’s a la comarca.En aquest sentit, els sindicats li han traslladat que la situació de sequera, juntament amb els efectes dels temporals de desembre i les posteriors gelades d’aquest hivern, “han provocat una gran pèrdua de part de la collita”, i que l’alt cost de les assegurances “fa que molts agricultors es queden desprotegits”. Una altra problemàtica que també han denunciat són les ETT’s i la situació “precària” dels treballadors, davant la qual el diputat ha recordat que aquesta denúncia ja la va traslladar EPUPV en l’anterior legislatura, quan denuncià “l’explotació laboral” per part d’aquestes empreses.“Hem demanat augmentar els mecanismes administratius de control per evitar aquest tipus de situacions. Cal un altre tipus de regularització i augmentar els controls”, ha defensat el diputat en el Congrés espanyol.



Camps de la comarca de la Ribera afectats pels temporals de desembre.



Des dels sindicats també han traslladat la “necessitat” d’augmentar ajudes per diversificar l’agricultura i allargar així les campanyes. A més, també demanen la defensa del cooperativisme i de l’agricultura ecològica, un tema que, consideren, ajudaria també a rejovenir i donar suport al sector. Per altra banda, també han explicat els danys econòmics que estan produint alguns bacteris com la xylella, que està obligant a arrancar molts arbres. Davant açò, Sixto els ha traslladat la pregunta que registrà al Congrés amb què demanà al Govern espanyol informació sobre les mesures que prendrien i si tenien previst algun tipus d’indemnitzacions.



Finalment, el parlamentari d’EUPV al Congrés s’ha compromès a “defensar” i seguir traslladant totes les demandes que li han suggerit, així com “denunciar que els distribuïdors ‘rebenten’ els preus dels productes”. “Hem de protegir el preu just del producte –ha defensat Ricardo Sixto- , perquè no és raonable que es perjudique així l’agricultura”.