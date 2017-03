Compromís denuncia els bisbes Cañizares i Osoro per malversació i cessió il·legal de treballadors

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 14:15h

Compromís ha denunciat aquest dilluns, davant la Fiscalia Anticorrupció, l'arquebisbe de València Antonio Cañizares, i el seu predecessor, Carlos Osoro, actual arquebisbe de Madrid i vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, pels suposats delictes de malversació de cabals públics i cessió il·legal de treballadors. En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha informat que aquests fets es van produir durant almenys nou anys i fins al 2014, quan funcionaris de l'Administració pública van detectar la presumpta irregularitat i van instar l'Executiu autonòmic del PP a donar-li cobertura legal.Segons la denúncia, la Generalitat va destinar 22 persones durant almenys nou anys a treballar en les diòcesis valencianes simulant que eren professors de religió adscrits a centres d'ensenyament públics. Així, i segons consta a l’escrit ara en mans de la Fiscalia, es van duplicar els seus llocs en la relació laboral de l’anterior Govern autonòmic, per la qual cosa Compromís acusa dos exconsellers d'Educació del PP, María José Català i Alejandro Font de Mora, de falsedat documental, a més dels dos delictes atribuïts a Cañizares i Osoro.La diputada de les Corts Valencianes, Isaura Navarro, ha assenyalat que l'anterior Govern autonòmic va intentar “donar una aparença de legalitat” a la situació a finals del 2014, després que fóra detectada pel departament de personal de la Conselleria d'Educació. Amb aquest objectiu, va elaborar un decret mitjançant el qual permetia que hi haguera “assessors docents” que treballaren en qualsevol dependència de l'Administració autonòmica, i també en les diòcesis. L'Advocacia de la Generalitat va forçar, no obstant açò, la retirada de l'article en considerar-lo “un supòsit de cessió il·legal de treballadors”.Els 22 treballadors van ser reubicats a principis del 2015 en col·legis públics com a docents de Religió, i segons ha explicat Navarro, hi segueixen exercint les seues funcions. La diputada ha matisat que els professors no han sigut inclosos en la denúncia perquè els consideren “víctimes” de la presumpta cessió il·legal.La parlamentària ha ironitzat sobre el tema després de dir que ara entén per què Cañizares “va demanar el vot per al PP”, perquè “estan contents que els financen 22 llocs de treball”. “Era personal de la diòcesi que es registrava com a professors de Religió”, ha denunciat Navarro, qui ha puntualitzat que en un d'aquests casos, quan la persona va ser informada que havia de passar a ocupar el seu lloc en un centre públic, va assenyalar que “a part d'estar en la diòcesi, despatxava amb Català i amb Alberto Fabra -expresident de la Generalitat-, qui necessitava que hi seguira”.El suposat “nomenament fictici” de 22 persones que cobraven de l'administració valenciana com a professors de Religió en centres públics, però que “en realitat treballaven en les diòcesis de València, Alacant i Castelló”, podria haver suposat un desviament de fons d’almenys 9 milions d'euros, segons Navarro.Isaura Navarro ha assegurat que es tracta d'un cas de “finançament il·legal de l'Església Catòlica”. Al seu parer, existeix una “doble responsabilitat", tant per part dels consellers d'Educació dels períodes compresos, --l'actual diputada María José Català i el vicepresident segon de les Corts Alejandro Font de Mora-- com de l'actual arquebisbe de València, Antonio Cañizares, i els exresponsables de l'arxidiòcesi Carlos Osoro i del desaparegut Agustín García-GascóEs tracta, segons Isaura Navarro, d'una “martingala” que ha costat 9 milions d'euros a la Generalitat –“encara que en podrien ser més”--, ja que durant els 9 anys en què es van mantenir aquests llocs de treball, les persones que els ocupaven cobraven com a caps de departament, per la qual cosa percebien “un sou més elevat” de vora 1.800 euros nets al mes. No obstant açò, Navarro ha precisat que “en els centres públics no els coneixien”, ja que el seu lloc de treball es trobava en les diòcesis.“Ningú sap la tasca que feien en les diòcesis”, ha afirmat la diputada, qui ha indicat que “caldrà preguntar als arquebisbes”. En aquest sentit, ha agregat que des d'aquests departaments “deien que feien ús d’aquest personal que els era necessari, sense importar-los que no tenien cap cobertura legal”, ha criticat. Segons Compromís, aquests fets podrien incórrer en delictes contra l'Administració pública, contra els treballadors i de falsedat documental.