L’onilenc Jorge Ureña guanya la medalla de plata d’Heptatló als Europeus de pista coberta

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 14:30h

L’atleta valencià va finalitzar amb 6.227 punts només per darrere del francès Mayer que va batre el rècord d’Europa



Javier Cid / València.



L’atleta valencià Jorge Ureña va conquistar la medalla de plata a l’heptatló dels Europeus en pista coberta amb una suma de 6.227 punts, que constitueix la segona millor marca estatal de la història, en una prova que va acabar amb un nou rècord d'Europa a càrrec del francès Kevin Mayer.



La victòria va ser per al subcampió olímpic de decatló a Rio 2016, Kevin Mayer, amb 6.479 punts, i millora en 41 punts el rècord continental anterior, en poder del txec Roman Sebrle amb 6.438 des del 2004. La medalla de bronze va ser per al txec Adam Helcelet amb 6.110.



Dos anys després de penjar-se la medalla de plata als Europeus sub-23 a l'aire lliure, l'atleta d'Onil ha repetit en categoria sènior aquest resultat, amb només 23 anys, en el campionat continental de pista coberta.



Ureña va començar la jornada dominical batent el rècord dels campionats en 60 m tanques d'un heptatló, en guanyar la segona sèrie amb un temps de 7,78 segons, la seua millor marca de sempre, que el consolidava en el segon lloc de la combinada a falta de la perxa i la cursa de 1.000 metres. En una cursa magnífica, l’onilenc va rebaixar en tres centèsimes el seu rècord personal i va afegir 1.038 punts a la seua collita del primer dia, que havia estat de 3.446, per arribar a un total de 4.484.



En perxa, Ureña va saltar cinc metres justos i va afegir 910 punts al compte. Mayer va superar a la primera els 5,20, la primera alçada que intentava, i es va assegurar l'or per endavant, ja que a més tenia la millor marca dels contendents.



En la darrera prova, l’atleta d’Onil tenia quasi assegurada la plata i la va realitzar amb precaució per arribar finalment novè i adjudicar-se-la en un campionat europeu sènior amb tan sols 23 anys. De ben segur que el jove atleta valencià continua farà parlar perquè té un futur per davant brillant.