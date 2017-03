Podem demana suspendre 15 minuts el ple de les Corts per a concentrar-se pel 8M

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 00:00h

El grup parlamentari ha fet la petició a la Mesa de les Corts per a poder participar en la concentració convocada a les 12.00 hores de dijous

El PSPV també s'adhereix a la proposta internacional per a denunciar la discriminació de la dona i urgeix el Govern estatal a aprovar de forma “immediata” una llei d'igualtat salarial.

RedactaVeu / València.



El grup parlamentari Podemos-Podem ha dirigit a la Mesa de les Corts un escrit en què reclama que se suspenga el ple previst per a aquesta setmana durant 15 minuts per a poder així sumar-se a una concentració que tindrà lloc a les 12.00 hores del 8 de març, impulsada per la plataforma International Women's Strike (Vaga Internacional de Dones) al costat del moviment feminista del País Valencià, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona.



Podem exposa que, amb motiu del 8 de març, “tota la ciutadania està cridada a mostrar públicament el seu rebuig a la violència cap a les dones i a sensibilitzar sobre aquesta qüestió, així com a impulsar mesures efectives per a aconseguir la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la vida” i afegeix que les Corts han donat mostra de la lluita contra la violència de gènere i la defensa de la igualtat en nombroses ocasions.



Adhesió del PSPV a l’aturada internacional



Cal apuntar que sota el lema “Si nosaltres parem, el món es deté” el grup parlamentari socialista també ha anunciat recentment per mig de la secretària d'Igualtat, Rosa Peris, que els diputats socialistes valencians se sumaran a la campanya internacional “#NosotrasParamos”, una mobilització convocada per al pròxim 8 de març, Dia de la Dona, que pretén denunciar la discriminació que pateixen les dones en tots els àmbits, també en el laboral, així com la bretxa salarial que existeix i posar l'accent en la lluita contra el terrorisme masclista.



D'aquesta manera, de 12 a 12.30h, a les Corts valencianes, els socialistes se sumaran a la convocatòria “en senyal de protesta per la situació de discriminació" que pateixen les dones, ha indicat Peris sobre la convocatòria d’organitzacions de dones i sindicats d’accions.





La diputada i secretària d'igualtat socialista Rosa Peris. Foto: PSPV.



Rosa Peris també ha urgit el Govern central a aprovar de forma immediata una llei d'igualtat salarial i ha anunciat que el grups socialistes de les Corts i del Congrés dels Diputats exigiran que "Rajoy es faça una autoesmena en matèria de polítiques d'Igualtat, i que introduïsca en els pressupostos generals de 2017 un increment suficient per a poder fer efectives polítiques realistes en matèria d'igualtat de gènere, lluita contra la violència masclista i defensa de la dona”.





