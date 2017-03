La PDaD dóna suport a l’aturada internacional de dones del 8M

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 00:00h

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ( PDaD-PV ) ha acordat donar suport a l’ aturada internacional de dones del dia 8 març , una iniciativa sorgida dels moviments feministes, socials i sindicals de base de diferents països d’arreu del món. Amb aquest acte reivindicatiu, segons un comunicat de PDaD-PV, “es vol fer palesa la situació de discriminació institucionalitzada que patim les dones de forma generalitzada salvant les diferències geopolítiques, culturals i territorials a nivell mundial i també es pretén continuar en un procés d'apoderament de les dones que vaja més enllà dels restrictius marcs jurídics i polítics vigents a cada país”.En la nota, la PDaD dóna “suport” i anima a secundar aquesta aturada internacional feminista que tindrà lloc des de les 12h i fins a les 13h del dia 8 de març i destaca que es tracta d’una mobilització “que té, per primera vegada, característiques de vaga global i inclou una llarga llista de reivindicacions compartides en contra de determinats problemes com la violència de gènere, la bretxa laboral o el treball no remunerat i a favor de la participació política i els drets sexuals i reproductius, entre d'altres”.La Plataforma recorda que aquesta aturada −amb multitud d’iniciatives i que en alguns països tindrà característiques de vaga general de 24 h− vol articular-se a través de diferents i noves maneres de fer vaga, “construir un instrument potent que permeta l'abstenció del treball productiu i reproductiu”.La PDaD dóna també suport explícit a les reivindicacions i convocatòries del moviment sindical del País Valencià i convoca a les manifestacions que es realitzaran a Alacant, Castelló, Elx i València durant el dia 8.Finalment, la Plataforma també dóna suport a la resta d’activitats que el moviment feminista i sindical ha concretat, com ara a la concentració del 8 de març que tindrà lloc des de les 00.00 fins a la 01.00 de la matinada, a la vigília amb espelmes prevista a València i Xàtiva i a l’aturada convocada de 12 a 13h a l’explanada de la Facultat de Ciències Socials de València amb el lema #treballsocialtambéensaturem.