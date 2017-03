La Generalitat vol tenir 1.000 edificis públics energèticament autosuficients el 2020

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 00:00h

Rafa Climent anuncia deduccions fiscals del 20% per a les instal·lacions domèstiques aplicables des de l'1 de gener

La Conselleria d’Economia Sostenible treballa en el 'Pla d'Impuls del Vehicle Elèctric i Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega'.

RedactaVeu / València



En plena polèmica pels acusats augments del preu de l’electricitat a nivell estatal, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, va anunciar ahir, que té “la intenció de dotar la major part dels edificis de la Generalitat amb instal·lacions d'autoconsum a partir d'energia solar fotovoltaica”. Així, segons explicà Climent, “amb aquest sentit s’ha marcat l’objectiu que “l'any 2020 s'aconseguisca una potència total en servei de 20 megawatts sobre cobertes d'edificis de titularitat autonòmica".



Climent va fer l’aposta per l’energia verda en el transcurs de la jornada de presentació de les Accions de Foment de l'Autoconsum i la Mobilitat Elèctrica 2017 de l'Associació d'Agències Espanyoles d'Energia (EnerAgen) celebrada a València.



Durant la seua intervenció, el conseller destacà que aquest objectiu està inclòs en el Pla de Foment de l'Autoconsum que "impulsarà la instal·lació de sistemes d'autoconsum en prop de 1.000 instal·lacions, la qual cosa suposarà una inversió total d'uns 40 milions d'euros". No obstant això, l'aposta per l’autoconsum i la sostenibilitat no quedarà subscrita només a les instal·lacions públiques ja que, segons explicà Climent, el Pla d'Autoconsum “preveu deduccions fiscals en l'IRPF del 20% per a les instal·lacions domèstiques aplicables ja, des de l'1 de gener”, i també contempla “incentius per a fomentar l'ús de l'autoconsum en empreses i entitats públiques”.



Es tracta, doncs, d'una línia de préstecs bonificats que entraran en vigor aquest mes, al 0% d’interès, i que es podran retornar en 10 anys en quotes semestrals amb un import del préstec, que podrà arribar als 300.000 euros. Per al titular d'Economia, "al costat d'aquestes accions, no podem oblidar la importància de posar l'accent en una de les condicions que considerem bàsiques per a estendre l'ús de les renovables per a autoconsum: la difusió dels seus avantatges i beneficis".



"Les successives normatives reguladores han generat un clima de desconfiança, inseguretat i desinformació que, en la pràctica, ha suposat la paralització del desenvolupament de l'autoconsum i la plataforma que s'ha presentat constituirà sense dubte una potent eina per a tornar a generar confiança entre la societat perquè l'autoconsum siga vist com el que és realment, un opció de present que les administracions públiques hem d'impulsar de forma decidida i sense fissures”, puntualitzà Climent.



Cotxes elèctrics



A més a més, la intenció de la conselleria que encapçala Climent és que l’autoconsum elèctric vaja més enllà de les llars, empreses i edificis públics. Al costat d’aquestes col·locà la “mobilitat electrònica”, un “tema clau per a avançar cap a un nou model energètic”. En aquest sentit, Climent revelava que s’està treballant en un “Pla d'Impuls del Vehicle Elèctric i Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega, que arreplegarà els nostres objectius en l'horitzó 2020, 2025 i 2030”, així com en “una bateria de mesures per a possibilitar l'impuls del vehicle elèctric i de la infraestructura de recàrrega per a la seua consecució". "A més, està prevista, per a abans d'estiu, des d'IVACE, una nova línia específica per al foment de la mobilitat elèctrica que es publicarà en breu", explicà.



Per la seua banda, la directora general de l'IVACE, Júlia Company, va animar els membres d’EnerAgen a continuar “treballant de forma coordinada”, ja que “les sinèrgies” entre ambdues “són més necessàries que mai per a fer front amb èxit als profunds canvis i reptes energètics als quals ens enfrontem".



Seguint aquestes “sinèrgies”, les Agències de l'Energia a favor de l'Autoconsum van manifestar un “posicionament comú” de les diferents agències i organismes que l’integren “a favor de l'autoconsum”, alhora que reivindicaren l'autoconsum com “una de les principals alternatives per a augmentar la participació de les energies renovables en la pròxima dècada”.



La jornada va comptar amb responsables i representants de les agències i ens d'energia autonòmics de les diferents demarcacions valencianes i locals, així com amb nombrosos empresaris i professionals i les principals associacions del sector.