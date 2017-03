El nou autobús d’‘Hazte oír’ vindrà a València la propera setmana

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 17:30h

El president de l’associació ultracatòlica ha anunciat que els vehicles tindran un altre missatge

L'autobús amb el primer modificat al missatge.

Foto: Europa Press



Redactaveu / Madrid.



L’associació ultracatòlica “Hazte oír” posarà en circulació un nou autobús “demà o despús-demà", amb un missatge que es coneixerà només llavors, i la setmana vinent traurà la campanya fora de Madrid per recorrer les ciutats de Barcelona, València, Saragossa, Pamplona, Vitòria, Sant Sebastià i Bilbao.



Ho ha anunciat aquest dilluns el president de l’associació, Ignacio Arsuaga, en arribar als jutjats de la plaça de Castella de Madrid conduint l'autocaravana de la campanya. L'associació ha presentat al jutjat de guàrdia una denúncia que en els pròxims dies es transformarà en querelles individuals contra l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, la portaveu del Govern municipal, Rita Maestre, i el delegat de Salut, Seguretat i Emergències, Javier Barber, per possibles delictes d'amenaces i coaccions, contra la integritat moral, prevaricació, incitació a l'odi i discriminació.



La idea que duu “Hazte oír”, després de lamentar que l'autobús fóra "segrestat", és posar en circulació entre "demà o despús-demà" un nou autobús com el retingut amb un missatge que "respecte el que es disposa pel jutjat 42".



A aquest nou vehicle es podria sumar l'autobús retingut si el jutge falla a temps sobre el recurs de reposició que l'associació va presentar divendres. Té cinc dies per a resoldre'l. Si fóra favorable, “Hazte oír” trauria l'autobús amb el mateix missatge. En cas contrari, està sospesant "tapar-lo i posar-ne un altre".



"Esperem que es respecte el dret de llibertat d'expressió, que puguem circular per Madrid amb dos autobusos aquesta setmana i la setmana que ve ja eixim de Madrid", ha explicat el president.