El Consell impulsa la recuperació del baluard de la ceràmica de l’Alcora

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 00:00h

La Reial Fàbrica és, segons Ximo Puig, ‘sinònim de la modernització i la posició d’avantguarda’ del País Valencià al segle XVIII



RedactaVeu / L’Alcora.



El Consell donarà suport a les actuacions per a la rehabilitació i consolidació de la Reial Fàbrica de l’Alcora, un baluard històric del teixit industrial de la ceràmica a la comarca i a tot el territori valencià. Així ho va manifestar aquest dilluns Ximo Puig durant la visita al Museu de la Ceràmica de la localitat de l’Alcalatén.



Puig va posar en valor aquest “gran projecte”, atés que, amb la Reial Fàbrica i del Museu de la Ceràmica, es tracta de projectar una “nova imatge” de la localitat i de la seua tradició en el sector ceràmic. Les instal·lacions, amb 300 anys d'història, són, segons Puig, sinònim de “la modernització i la posició d'avantguarda de l'Alcora i d'una part molt important de la Comunitat Valenciana” durant el segle XVIII. Igualment, el cap del consell va apostar per “tornar a les arrels”, és a dir, per mirar la “tradició ceràmica del municipi”, de manera que s’aprofite per “tornar a situar l'Alcora on es mereix”.





Ximo Puig al Museu de la Ceràmica de l'Alcora.



Per tot açò, el Govern valencià es compromet a “participar en les ajudes per a la rehabilitació” i a consolidar aquest “gran projecte futur” gràcies, segons Puig, a la “potència” del sector ceràmic i la seua “enorme dimensió internacional”.



Projecte de recuperació



L'edifici de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda de l'Alcora té més de 300 anys d'història i és un dels pocs exemples del desenvolupament industrial de l’Estat espanyol i del País Valencià al segle XVIII. A la factoria es van produir, amb tècniques avançades per a l'època, peces de ceràmica que actualment es conserven en museus de tot el món.





Ximo Puig visita el Museu de la Ceràmica de l'Alcora.



Les accions de recuperació dels espais originals de la Reial Fàbrica van començar amb l'adquisició, per part de l'Ajuntament, d'una primera parcel·la de 440 metres quadrats a l'octubre de 2016. Posteriorment, en sessió plenària, es va acordar l'adquisició d'una altra part del solar, de més de 3.500 metres quadrats, el valor més destacat del qual és el del conjunt de tres forns de finals del segle XVIII.



El conjunt de les instal·lacions té, aproximadament, 9.000 metres quadrats on l'Ajuntament de l'Alcora ha planificat acollir diferents equipaments culturals.