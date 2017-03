Alacant restablirà els carrers franquistes després del recurs del PP contra el canvi

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 17:45h

L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, ha anunciat aquest dilluns que signarà el decret per col·locar de manera "immediata" les plaques amb noms franquistes en els carrers de la ciutat i acabar així "amb el debat". Així ho ha anunciat després d’una reunió entre Echávarri; la regidora de Memòria Històrica, Maria José Espuch, i el regidor de Cultura i Estadística, Dani Simón, segons ha fet saber en ser preguntat pels mitjans.El debat susdit per l’alcalde es remunta a juliol de 2016, quan Maria José Espuch va comunicar que el consistori estava esperant a tenir el pressupost per canviar les plaques dels carrers amb nom franquista, una xifra que voltava els 20.000 euros i que requeria una modificació de crèdit, ja que els diners no venien de la seua àrea, sinó de la d’Estadística, que és competència de Simón. Quan la comissió encarregada donara el vistiplau començaria a fer-se, segons apuntava la regidora de Memòria Històrica, entre setembre i octubre d’aquell any.El bescanvi es va endarrerir uns mesos i fou en desembre quan l'Ajuntament d'Alacant anuncià que es canviarien 46 noms franquistes de carrers de la ciutat per complir amb la llei de Memòria Històrica. Aleshores, el debat sobre la necessitat o no de fer el bescanvi ja havia començat i fou Espuch qui va fer constar que el PP local havia “ perdut una oportunitat per posicionar-se i deixar enrere d'una vegada per sempre la seua vinculació quan se li ha recordat el seu passat, qui són els seus iaios o qui és la gent que els ha precedit". En aquell moment, la regidora de Compromís al consistori només arribà a anunciar que l'avinguda d’Adolfo Muñoz Alonso, al barri de Sant Blas, passaria a ser la de les 27 Constituents. Tanmateix, afegia que el compliment de la llei i el consegüent canvi de noms no es podria "tombar" perquè havien tingut temps "des de 2007 de canviar la llei" i no ho havien volgut fer". "Si el PP torna a governar, no podrà tornar a posar noms a persones que han participat en un alçament militar, en una cruenta guerra civil i en una posterior dictadura franquista que continuem arrossegant", hi va al·legar.

El passat 7 de desembre, el PP d’Alacant va presentar un recurs al jutjat contra l’acord de la junta de govern, que va decidir el canvi dels noms franquistes, on demanava com a mesura cautelar paralitzar la retirada i reposar els noms ja retirats.Uns dies després, el 12 de desembre, es va produir el primer canvi quan es va remomenar l’avinguda de nom franquista com a avinguda de les 27 constituents, alhora que el consistori començava a informar els veïns i negocis del canvi per a tot allò que poguera afectar a qüestions administratives.Així, el gener de 2017 la jutgessa del jutjat número 4 d’Alacant va ordenar el cessament del canvi de plaques de retolació de les vies públiques "en aquelles on materialment no s'haguera produït", el restabliment "com més prompte millor" de les plaques primitives que ja s’hagueren tret i la retirada de les que ja s'hagueren col·locat.El jutjat va advertir el consistori que, “malgrat tindre coneixement del recurs i de la corresponent peça de la mesura cautelar”, que demanava el PP, havia procedit "de manera precipitada i immotivada, atès que no concorrien raons d'urgència" per a la realització de l'acte administratiu impugnat.L’equip liderat pel socialista Gabriel Echávarri ha tractat de trobar solucions legals abans de no paralitzar el bescanvi de noms franquistes i donar així resposta a la llei d’àmbit estatal que el PP de Mariano Rajoy no ha derogat. Això no obstant, al voltant del procés s’ha mantingut un debat que aquest dilluns l’alcalde d’Alacant ha decidit tancar tot afirmant que signaria el decret "perquè es reposen de manera immediata, atés que hi ha una decisió judicial i ja està". "Una vegada realitzats els tràmits, perquè hi havia carrers on no estaven les plaques, i qüestions administratives, el signarem", ha afirmat.No obstant açò, Echávarri ha afegit que no sap exactament quan es podrà executar la reposició dels noms franquistes als carrers d'Alacant.