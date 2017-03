Marc, Pere i Héctor es queden amb ganes d’una segona volta

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 19:45h

El trio de l'Ajuntament de Pedreguer es queda sense opcions per a l'última jornada i no estarà en semifinals

Pere colpeja la vaqueta davant la mirada de Marc a Bellreguard.

Bellreguard, Pedreguer, València, XXVICircuitEiC



Ulisses Ortiz / Bellreguard.



El Zurdo de Bellreguard, catedral del raspall, acollia diumenge una partida a vida o mort de l’altra modalitat professional, l’escala i corda.



Es citava el trio de Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho amb el de Marc, Pere i Héctor. Els primers, representant l’Ajuntament de València, han anat de més a menys en aquesta competició, i arribaven a la Safor amb l’objectiu de guanyar i donar una passa de gegant per a classificar-se a semifinals. Els segons, que defenen el nom de Pedreguer-Masymas, no havien sumat cap punt fins ara, i estava per veure si encara creien en les seues remotes opcions de passar de ronda.



Començava Oltra ferint per als rojos i Santi de Silla fent el dau. El primer joc, igualat, se l’adjudicaven els blaus, però presagiava que els rojos no havien acudit a Bellreguard a veure-les vindre. Passaven els rojos al dau i seguia la mateixa dinàmica que a l’inici, amb igualtat de forces entre els oponents. Empatava l’equip de Marc i feia també el joc des del rest, amb un Pere que demostrava la seua classe. A partir d’ací els blaus ja no van poder superar mai els rojos en el marcador.





Santi de Finestrat va fer tot el possible fins el final. Foto: Ulisses Ortiz



Es notava més relaxat l’equip roig, sense perdre per això la concentració, més bé al contrari. Era l’equip blau qui mostrava un cert nerviosisme, que Pedrito, el feridor, intentava contrarestar donant ànims als seus, especialment al rest Santi. Ho intentaven els blaus amb Santi de Finestrat al capdavant, però Marc, Pere i Héctor estaven fent un gran partit que volien arrodonir amb la victòria. Amb 45 – 35 l’equip dels Santis veia com als contrincants els quedava només un joc per a sumar almenys un punt, i arribava el moment clau de la partida. Posaven voluntat però Pere tenia les mans calentes i no ho volia desaprofitar. Amb 50 – 35 van reaccionar els blaus fins a igualar l’enfrontament a 50. Marc, Pere i Héctor, que se’ls escapaven els 3 punts amb la igualada a 50, van tornar a la senda correcta per fer els dos últims jocs, amb una miqueta de sort en pilotades que trencaven en l’escala en el pitjor moment per a un Santi de Silla que es desesperava. Al remat, 60 – 50 per als rojos, que sumen només 2 punts i es queden amb ganes de demanar una segona volta.



Quatre equips es juguen tres places per a semifinals

Amb Soro III i Javi classificats com a líders indiscutibles i Marc, Pere i Héctor eliminats, queden per resoldre tres places d’accés a la següent ronda. La primera partida es juga dissabte a Pelayo entre Pere Roc II, Fèlix i Monrabal i l’equip de Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho. Depenent del que passe a València, la pressió serà més o menys forta per als equip de Vinalesa (Puchol II i Jesús) i Murla (Genovés II, Dani i Carlos). L’última partida de la fase prèvia de la Lliga enfronta Vila-real (Soro III i Javi) i Pedreguer-Masymas (Marc, Pere i Héctor) que ja ho tenen tot resolt.



